I dentificare le emozioni in maniera grafica e trasparente può aiutarci a gestirle? Sembrerebbe proprio di sì: andiamo a scoprire cosa è e come funziona la ruota delle emozioni

Improvvise, travolgenti, spesso contrastanti, le emozioni rappresentano una parte fondamentale della vita di tutti noi. Non sempre facili da gestire, da comprendere e accettare, le emozioni arrivano senza preavviso e ci scuotono provocando reazioni e cambiamenti che non siamo subito pronti ad accogliere. Per non farci fagocitare dalle emozioni e per meglio comprendere l’influenza che hanno sul nostro modo di reagire, di percepire il mondo, di comportarci e interagire con gli altri, si rivela utilissimo fare la conoscenza di uno strumento ideato proprio per farci gestire al meglio le emozioni: la ruota delle emozioni.

Nota a livello internazionale come Plutchik’s Wheel of Emotions, la ruota delle emozioni si rivela essere uno strumento davvero interessante per comprendere ciò che ci scuote e che sentiamo così intensamente, imparando a gestirlo. Ecco come e perché la ruota delle emozioni può aiutarci a fare chiarezza su ciò che proviamo e, più in generale, sulla nostra sfera emotiva.

Cos'è la ruota delle emozioni?

Universalmente conosciuta come Plutchik’s Wheel of Emotions, la ruota delle emozioni prende il nome dallo psicologo americano che l’ha ideata, Robert Plutchik. Tutto ha inizio negli anni ‘80, quando Plutchik intento a studiare l’interconnessione delle emozioni umane decide di rappresentarle in maniera grafica, sviluppando uno strumento basato su un diagramma circolare che rappresenta tutte le emozioni umane e le rispettive relazioni tra loro.

Ma come è strutturata questa ruota? Innanzitutto la forma è sì, circolare, ma non è quella di una vera e propria ruota bensì di un bellissimo fiore. Ogni petalo del fiore che è a sua volta contenuto in un ottagono, contiene al suo interno le 8 emozioni di base che ogni essere umano prova nel corso della sua vita. Ecco quali sono:

Gioia

Fiducia

Paura

Sorpresa

Tristezza

Disgusto

Rabbia

Aspettativa

La gioia è l’emozione connessa a un’intensa sensazione di piacere e felicità, la fiducia è legata al conforto e alla confidenza, la paura alla sensazione di pericolo e angoscia. E ancora, la sorpresa al senso di meraviglia, la tristezza al dolore dell’anima, il disgusto all’avversione, la rabbia all’ira e alla frustrazione e l’aspettativa a una sensazione di attesa. Ognuno di questi petali cromaticamente molto diversi tra loro, è organizzato in modo che le emozioni opposte siano disposte in maniera egualmente opposta sulla ruota. Ecco le contrapposizioni primarie:

Gioia e tristezza

Fiducia e disgusto

Paura e rabbia

Sorpresa e aspettativa

Ma non è finita qui, perché oltre alle emozioni primarie e alle contrapposizioni di base, le emozioni possono essere combinate per creare una serie davvero ampia di emozioni sempre più complesse. Affascinante, vero? Ma come funziona la ruota delle emozioni? Lo scopriamo subito.

Come funziona la ruota delle emozioni?

Come abbiamo anticipato, la ruota delle emozioni è stata ideata per aiutarci a navigare meglio nel mare magnum delle emozioni, lasciandoci travolgere senza annaspare. Farsi scuotere dalle emozioni è infatti importantissimo per ogni essere umano. Dal latino “emotus” smuovere, le emozioni ci forniscono segnali fondamentali per la nostra vita, provocando cambiamenti comportamentali, cognitivi e fisiologici che non sono altro che una reazione a uno stimolo che ci informa sul nostro stato psicofisico e ci prepara all’azione e al cambiamento.

Ma questo scuotimento se non gestito, potrebbe andare fuori controllo generando stress, malessere e disturbi psicosomatici. Ecco quindi che ci vengono in soccorso strumenti come la ruota delle emozioni che mostra come le emozioni possono subire un’evoluzione da emozioni primarie a emozioni più complesse, in base alle loro combinazioni. Un esempio? La rabbia che può portare alla frustrazione, che a sua volta può portare alla disperazione.

Come utilizzare la ruota delle emozioni per gestirle?

In questo contesto capiamo bene che per gestire le emozioni è importante analizzare il diagramma, comprenderlo e mettere in atto alcuni suggerimenti utili a non farci fagocitare dalla sfera emotiva. Un modo per riuscire a farlo è quello di iniziare a bilanciare le emozioni.

Cosa vuol dire nello specifico? Che una volta comprese le emozioni primarie negative, le emozioni primarie positive e le loro combinazioni, dovremmo cercare di bilanciarle per evitare

di rimanere bloccate su emozioni negative e frustranti che minano il nostro benessere e la nostra serenità.

Farlo all’inizio potrebbe sembrare non così semplice, ma dopo una comprensione più approfondita della ruota, sarà quasi immediato capire come gestire le diverse emozioni e come riuscire a stare meglio con noi stesse e con gli altri. Quali sono i maggiori benefici dell’utilizzo della ruota delle emozioni?

I benefici della ruota delle emozioni

Comprendere meglio le proprie emozioni, identificare quelle negative che non ci fanno vivere come vorremmo, migliorare la comunicazione con noi stesse e con gli altri e migliorare al contempo il nostro benessere psicofisico. Sono questi i maggiori vantaggi relativi alla comprensione e all’utilizzo della ruota delle emozioni. Uno strumento utilissimo per gestire con consapevolezza il nostro bagaglio emozionale e per ridurre e/o prevenire stati d’ansia e di stress.