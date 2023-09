C ol cambio di stagione è abbastanza normale avere un calo di energia e un po' di tristezza apparentemente immotivata: ecco perché ci succede e come stare meglio

Cosa è l'autumn blues

Non bastava il rientro dalle vacanze e il duro impatto col ritorno alla vita reale, ora le giornate cominciano ad accorciarsi, aumentano le ore di buio e le temperature cominciano ad abbassarsi (surriscaldamento globale permettendo). Siamo esattamente nel momento in cui molte di noi sanno benissimo di essere sul punto di precipitare nella classica malinconia autunnale, anche detta "autumn blues".

A un tratto diventa complesso ritrovare il buonumore, ci si sente spesso stanche, e tutte le "buone abitudini" vanno a farsi benedire, lasciando il posto a una generale apatia. La parte peggiore di tutto ciò è che non riusciamo a individuare un motivo "serio" per il quale tutto ciò stia accadendo. E qui sta il primo errore: il fatto che le temperature si abbassino e che la luce diminuisca è una causa più che sufficiente per l'autumn blues.

Quali sono le cause dell'autumn blues?

La fine dell'estate e delle vacanze - per quanto sia un ottimo motivo per intristirsi - non è certo una casa sufficiente per spiegare la prostrazione che a volte ci travolge letteralmente in autunno. La situazione è un tantino più complessa.

Di base il nostro corpo reagisce al cambiamento delle condizioni ambientali modificando il suo equilibrio ormonale. Una delle conseguenze più importanti della mancanza di luce è l'innalzamento della melatonina, che - semplificando all'estremo - ha l'effetto di farci sentire più stanchi e svogliati in generale. In associazione a questo meccanismo i livelli di serotonina (l'ormone della felicità) si abbassano.

Non finisce qui: con l'avvicinarsi della stagione fredda tendiamo anche a esporci molto meno al sole, il che potrebbe provocare una carenza di Vitamina D. Anche i livelli di vitamina D sono legati al tono dell'umore.

A ciò si aggiunge il fatto che da settembre in poi siamo quasi tutti più stressati per via dell'aumentare delle pressioni che subiamo in ambiti come studio e/o lavoro, e questo accade proprio quando fisiologicamente abbiamo meno energie. Come se non bastasse questo contesto ci porta a vedere di meno gli amici e a passare più tempo da soli e in casa, magari anche avendo improvvisamente molto meno tempo per i nostri hobby e per il relax. Praticamente il corto circuito è servito.

Come stare meglio

Ma quindi siamo destinati al malessere autunnale o c'è qualcosa che possiamo fare per stare meglio? Conoscere il nemico che stiamo combattendo può essere molto importante in questo caso, soprattutto perché ci sono tutta una serie di strategie e buone abitudini che possiamo mettere in campo per prenderci cura di noi in questo periodo.

1. Attività fisica

Un consiglio che potrebbe sembrare controintuitivo: ma come, proprio ora che abbiamo meno energie dovremmo fare più sport? Assolutamente si, e ce lo dice la scienza. Non c'è bisogno di fare allenamenti sfiancanti, ma cercare di fare attività fisica in modo costante è davvero importante, perché il movimento è davvero in grado di farci sentire meglio. Tanto per cominciare rilascia serotonina ed endorfine e ti aiuta a liberare la mente. In più portare a termine l'allenamento è proprio una di quelle cose che ci fa sentire capaci e dà un boost alla nostra autostima.

2. Stare all'aperto il più possibile

Se durante la settimana è un po' complesso per via del lavoro, cerca di passare più tempo possibile all'aperto almeno nel fine settimana. Si tratta di un ottimo modo per fare movimento, respirare aria buona e rilassare il sistema nervoso. Meglio ancora se lo fai in compagnia.

3. Trascorri del tempo con le persone che ami

Non solo il tuo partner, ma anche la tua famiglia e i tuoi amici. Cerca di fare uno sforzo per passare del tempo con loro: i benefici saranno innegabili.

Tra l'altro il contatto fisico - come gli abbracci - con un amico, la famiglia, il partner o l'animale domestico rilascia l'ormone dell'ossitocina. Questo ormone legante ti fa sentire più calmo, sicuro e rilassato, scatenando un senso di benessere.

4. Imposta una morning routine

Il modo in cui iniziamo la giornata è davvero importante. Ti sarà capitato di non sentire la sveglia e di uscire di casa in ritardo e in tutta fretta, e avrai fatto caso al fatto che iniziare così male la giornata influenza negativamente tutte le ore a seguire.

Al contrario puoi sperimentare che una morning routine ben tarata sulle tue esigenze dà tutto un'altro sapore alla giornata. Alzati per tempo, fai una bella colazione, trova il tempo di fare una bella doccia rivitalizzante e magari un po' di yoga.

5. Concentrati sul bello dell'autunno

Al di là del freddo in arrivo l'autunno è una stagione splendida che si può apprezzare in modi diversi. Dal foliage alle temperature più gradevoli, passando per i cibi tipici dell'autunno e tutte quelle attività che in estate non si possono svolgere. Anche godersi qualche serata di calma totale sul divano con una bella tisana calda non è affatto male. Insomma: possiamo fare il piccolo esercizio di scrivere tutte le piccole cose che ci piacciono dell'autunno e godercele al meglio

6. Fatti qualche coccola

È il momento di viziarsi un po': farsi del bene è un'arte e sta a noi affinarla. Nella versione autunnale sono tante le coccole che possiamo regalarci: un po' di shopping, un bagno caldo, un po' di aromaterapia, andare a letto presto con il tuo libro preferito. Insomma, qualunque cosa ti faccia sentire bene: è ora di farla.