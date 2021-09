I n amore la fiducia viene prima di tutto, ma è anche importante capire quando è il caso di drizzare le antenne perchè tutti i segnali ci dicono che quella stessa fiducia sia malriposta

Le cose online sono difficili da nascondere

Vivere il rapporto di coppia in serenità e senza continui sospetti è fondamentale, e del resto chiunque vi confermerà che la fiducia è uno degli ingredienti fondamentali di una storia d'amore che possa essere definita "sana".

Ciò non esclude che il tradimento esiste e si verifica con incredibile frequenza, ed è buona cosa cercare di avere sempre il polso della relazione. In altre parole, dovremmo riuscire a capire se la nostra fiducia è ben riposta o se qualcosa non sta andando nel verso giusto.

Le "giustizialiste" obietteranno che l'unico modo per stare tranquilli è controllare direttamente il telefono del partner. Si tratta di un comportamento dal quale ci dissociamo totalmente perché rappresenta un'invasione nella privacy di chi ci sta a fianco inammissibile.

D'altro canto ci sono moltissimi comportamenti e abitudini che rappresentano campanelli di allarme da non ignorare: se riscontriamo certi comportamenti forse è ora di affrontare il partner. Abbiamo stilato una lista dei segnali che aiuta a capire se e come lui ti tradisce su whatsapp, o anche su altre chat.

I comportamenti bizzarri

Sorrisini. Vibrazioni anche a tarda notte. Corre verso il telefono che squilla ma poi non risponde mai. Però sorride. E ancora, le notifiche nascoste, la modalità silenziosa ogni volta che siete insieme, il telefono capovolto.

Ecco, quest’ultimo è il segnale definitivo che dovrebbe far rizzare le orecchie un po' a chiunque.

La scusa sarà sempre e solo che non vuole distrarsi guardando lo schermo quando siete insieme, ma sappiamo che in realtà la sua palpebra inizierà a tremolare mentre prendi il telefono per guardare l’ora, o fargli una foto. Il suo telefono è l’abisso dei suoi segreti e molti potrebbero non piacerti, ecco spiegato perché cerca di tenertene lontana il più possibile.

Usa il cellulare anche a notte inoltrata

Va bene il fantacalcio, i video su TikTok, le chat “solo maschi” (si, esistono) e le chat di lavoro ormai attive a ogni ora. Ma volete davvero farci credere che alle due del mattino state chattando con il vostro gruppo del calcetto? Che discutete del progetto insieme al vostro capo? Che guardate le promozioni sulla app del supermercato?

Comprendiamo che uomini e donne provengono da pianeti diversi, rispettivamente Marte e Venere, ma alle volte le scuse che si inventano non stanno né il cielo né in terra, e nemmeno su tutti gli altri pianeti.

Di notte si fanno le conversazioni più interessanti, ci si sente ispirati dalla poesia e dalla Luna, capita di essere più passionali e romantici. Ecco perché essere online su whatsapp, di notte, è gravissimo. La prova inconfutabile che c’è effettivamente sotto qualcosa è lì, in quella scritta “online”.

Che poi, se siete su whatsapp alle due di notte e non chattando con la vicina del piano di sotto per dirle di smettere di "montare i mobili", qualche segreto da nascondere lo avete anche voi.

Se è al telefono, tu non ci sei

Ti alzi da tavola? Vai in bagno? Esci a comprare il latte? Ecco che lui si metterà al telefono. Anche con una certa fretta, potresti intravederlo mentre fruga velocemente nelle tasche dei jeans mentre tu stai ancora camminando verso il bagno. Brama le sue chat come se, per il tempo in cui siete stati insieme, lui abbia dovuto chiudere una parte di sé dentro il telefono

Una persona che non vede l’ora di mettersi al telefono nei 5 minuti in cui tu vai in bagno al ristorante, o è dipendente dai social, oppure controlla se può velocemente rispondere alla sua love story online. Non per insinuare il tarlo del sospetto, ma siamo davvero sicuri che non utilizza il telefono davanti a te “perché vuole darti tutte le attenzioni?”

Se è al telefono, è distratto

Ci risiamo. Sorrisini, occhi acquosi, sguardo perso. Anche quando siete insieme lui ogni tanto guarda il telefono con fare speranzoso, e si chiude in se stesso per qualche minuto mentre digita. Non ti presta più attenzione e ignora ogni tua parola, perché è impegnato a leggere quelle altrui.



Cosa che di norma facciamo tutti, chi più chi meno, ma che denota un certo interesse per ciò che accade dietro lo schermo, e non nella vita reale. Un conto però è distrarsi guardando un video divertente, un conto è ricevere un messaggio e rimanere imbambolati tutto il pomeriggio, quasi sognanti, su un altro pianeta.

I suoi social sono un campo minato

Whatsapp è solo una chat, ma su Facebook e Instagram tradire è molto più sottile, più subdolo, più facile. Ci sono le richieste di messaggio, i Direct, i cuori e i mi piace, le faccine e i commenti, le chat segrete e anche le notifiche personalizzabili.

Se i vostri contatti social non sono ancora amici, o non si seguono, le cose sono due. O siete una coppiapoco social, oppure gatta ci cova. Se qualcuno ha degli scheletri nell’armadio, probabilmente ha anche una sorta di “harem” di seguaci e appassionate che lo osservano spesso. E fin qui tutto ok, è normale che una persona susciti interesse.

Però non è normale che lui questo interesse dimostrato lo ricambi, lo apprezzi eccessivamente e lo restituisca a sua volta. Ammettiamolo, essere seguiti sui social ci piace, e anche ricevere complimenti sotto forma di like è abbastanza soddisfacente per il nostro ego. Però c’è un limite a tutto e, se i suoi social ti vengono nascosti o proprio secretati, è perché lui non vuole che tu veda quello che pubblica, oppure che qualcun'altro scopra che in realtà è fidanzato…

Posta tante foto ma mai con te

Sembra una sciocchezza, ma la vanità è alle volte mette in mostra qualcosa di più profondo. C’è davvero bisogno di mostrare il proprio addominale per la terza volta di fila questa settimana? Si va bene, alle ragazze piace. Ma perché a lui soddisfa così tanto da mettersi in mostra?

Perché probabilmente fra lui e quelle foto ci sono delle ragazze non solo interessate a guardarlo . Lui lo sa e ogni tanto semina il terreno di foto provocanti giusto per far presente alle donzelle che dongiovanni è sempre in città (anche se fidanzato).

Altro indizio negativo: il tuo partner non posta mai foto in tua compagnia. In linea di massima non c'è niente di male, soprattutto se non è un amante dei social. Ma se il suo feed è perennemente aggiornato con foto ammiccanti, dalle quali non trapela minimamente la tua esistenza, forse c'è qualche problema.

Come comportarsi?

Se i comportamenti del partner ci creano in qualche modo disagio - anche dando vita a sospetti davvero spiacevoli come quelli descritti qui sopra - la cosa più sensata e matura da fare è affrontarlo e parlare a viso aperto. Rimuginare in silenzio o cercare di coglierlo in fallo - magari mettendo in atto comportamenti poco rispettosi - non può che peggiorare le cose. Anche nelle situazioni spiacevoli comunicare è sempre la cosa migliore da fare.