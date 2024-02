Su Prime Video, un film con Snoop Dogg ci racconta col sorriso il valore dello sport

B asandosi sulla sua vera esperienza da allenatore di football per ragazzi, Snoop Doog è il protagonista del film Prime Video The Underdoggs. Tra battute irriverenti, doppi fini e qualche tiro di troppo, si dipana una storia che col il sorriso ci aiuta a capire il valore dello sport per una piccola comunità.

Prime Video propone dal 9 febbraio in esclusiva il film The Underdoggs. Diretto da Charles Stone III e interpretato dalla superstar Snoop Dogg, il film Prime Video The Underdoggs racconta la storia di Jaycen Jenning, un ex superstar del football il cui ego spropositato e il suo pessimo spirito agonistico lo hanno fatto cacciare dal campo. Segnato dalla rabbia per quanto gli è accaduto e costretto a svolgere un lavoro socialmente utile nella natia Long Beach, Jaycen si offre volontario di allenare una squadra di football di bambini intravedendovi la possibilità di riguadagnare fame ma anche di riconquistare la vecchia fidanzata Cherise. Ma per riuscirci dovrà darsi da fare con la squadra e mantenere alta la concentrazione del suo vice, Kareem.

Nel cast anche Tika Sumpter, Mike Epps, Andrew Schulz, Kal Penn, Kandi Burruss e George Lopez.

La trama del film

Il film Prime Video The Underdoggs è una commedia sportiva che promette di far ridere ma allo stesso tempo riflettere. Un tempo, Jaycen “2 J’s” Jennings (Snoop Dogg) era il giocatore di punta della squadra di football della Long Beach Polytechnic High School. Ha poi vinto il premio come miglior giocatore del college del paese ed è stato una delle prime scelte nel draft. È anche diventato uno dei migliori ricevitori al mondo, oltre che iconico con la sua maglia 88 e le sue treccine ma la fama, il successo, la popolarità e i soldi ne hanno rovinato la carriera, fino al punto di farsi cacciare dal campo. Tuttavia, il suo ego spropositato non si placa e, in preda alla rabbia, Jaycen si rifiuta di vedere la sua stella eclissarsi in silenzio: tutto ciò che gli è accaduto, dal suo punto di vista, è colpa degli altri.

Il ritrovarsi, però, in tribunale per una violazione del codice stradale gli fa rendere conto quanto in basso è caduto. E il dover svolgere 300 ore di lavori sociali nel suo vecchio quartiere sembra essere il colpo finale. Ma può la sua mente non trovare una soluzione? Quella che è all’apparenza una tragedia potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro: almeno, questo è quello che pensa quando si imbatte in una squadra di football giovanile alla disperata ricerca di un coach.

Allenarli e portarli alla vittoria per Jaycen vorrebbe dire ripulirsi l’immagine e riconquistare la vecchia fiamma Cherise (Tika Sumpter), il cui figlio gioca nella squadra. C’è solo qualche ostacolo che lo separa dal suo trionfale ritorno: rimettere in forma i ragazzi, vedersela con un controverso allenatore avversario, Chip Collins (Andrew Schulz), e mantenere concentrato il suo vice e amico di sempre Kareem (Mike Epps).

“Nella sua mente, Jaycen è convinto di essere il migliore di tutti i tempi”, ha spiegato Snoop Dogg, protagonista del film Prime Video The Underdoggs. “Sfacciato, vincente ma anche stronzo, deve ritrovare se stesso e non fare appello a ciò che pensava di essere quando la vita lo riporta al suo vecchio quartiere”.

E, curiosamente, quel vecchio quartiere è Long Beach, lo stesso quartiere in cui è cresciuto Snoop Dogg. Ma la star è anche un ex allievo della Long Beach Polytechnic High School e gran parte delle vicende del film si ispirano alla sua vera esperienza da allenatore di football di una lega per giovani ragazzi. La Snoop Youth Football League è stata fondata nel 2005 per dare ai giovani, indipendentemente dalla razza, dal colore, dalla religione o dalla situazione economica, la possibilità di imparare i valori attraverso il football e il lavoro di squadra. Dal suo inizio, oltre 85.000 ragazzi vi hanno preso parte, di cui oltre 20.000 hanno continuato a giocare al college e 25 sono stati selezionati per giocare tra i professionisti.

“Grazie alla lega di football, da 15 anni svolgiamo un lavoro eccellente per tutta la comunità”, ha continuato Snoop Dogg. “Abbiamo anche dato vita alla Snoop Youth Special Stars, grazie a cui bambini con disabilità e bisogni speciali possono avvicinarsi al football senza discriminazione alcuna".

