Sola, incinta e alla deriva: Su Netflix un incredibile film di sopravvivenza

A rriva su Netflix il film Nowhere del regista spagnolo Albert Pintó. Protagonista della storia è una donna che da sola deve sopravvivere in mezzo all’oceano per salvare la figlia che ha in grembo.

Nowhere è il nuovo film del regista Albert Pintó che Netflix rende disponibile in esclusiva dal 29 settembre. Thriller drammatico, ha per protagonista l’attrice Anna Castillo nei panni di una donna che, incinta, sola e alla deriva, è intrappolata in un container e lotta per la sopravvivenza dopo essere fuggita da un Paese devastato e controllato da un regime totalitario.

La trama del film

Nowhere, il terzo film del regista Albert Pintó, è una produzione originale Netlix al cui centro c’è la storia di Mia (Anna Castillo). Incinta, Mia scappa con il marito Nico (Tamar Novas) dal regime dittatoriale del suo Paese d’origine nascondendosi in un container.

Tuttavia, dopo essere stata separata con la forza dal marito, Mia si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza quando a causa di una tempesta finisce in mare aperto. Solo e alla deriva in mezzo all’oceano, Mia affronterà ogni ostacolo pur di salvare la figlia che porta in grembo e ricongiungersi al marito.

Il regista Albert Pintó è noto per aver diretto i film Matar a Dios e Possession – L’appartamento del diavolo, tue titoli che giocavano con il genere fantastico e l’horror. Ma non solo: in passato ha già lavorato con Netflix dirigendo alcuni episodi della stagione 5 della serie tv La casa di carta e le stagioni 1 e 2 di Sky Rojo. “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto con Nowhere: ha impiegato tre anni della mia vita ma ne è venuto fuori un film Netflix molto crudo ed emotivo in cui è quasi possibile sentire l’odore del salnitro”, ha commentato.

Il poster del film Netflix Nowhere.

Sola in mezzo al mare

Protagonista del film Netflix Nowhere è l’attrice Anna Castillo, vincitrice di un premio Goya per la sua interpretazione nel film El olivo. “Il mio obiettivo era quello di rendere tangibile il dolore e la gioia della protagonista Mia”, ha proseguito il regista. “Il pubblico doveva sentire come propria la lotta per la sopravvivenza ed è solo grazie ad Anna Castillo che ho raggiunto tale scopo. Anna si è rivelata un dono dal cielo, un’attrice dall’enorme potenziale che ha portato il film a livelli inimmaginabili. Ha accettato il progetto a occhi chiusi fidandosi ciecamente di chi l’avrebbe condotta al centro di un viaggio folle”.

Tratto da una storia della sceneggiatrice Indiana Llista, il film Netflix Nowhere è dunque un dramma epico sulla sopravvivenza che, non lasciando respiro, adotta il punto di vista della protagonista, sollevando questioni sulle relazioni interpersonali e familiari. Senza tralasciare il pericolo: “Non uscire nelle sale ci terrà lontani dai premi che contano ma Netflix ha creduto così tanto nel progetto da mettere a disposizione un cospicuo budget”, ha precisato Pintó. “Ed è grazie a quei fondi che abbiamo potuto girare realmente in alto mare senza bisogno di dover ricorrere dopo a effetti speciali. Ne è venuta fuori un giro sulle montagne russe, pieno di adrenalina e di momenti che colpiranno il pubblico così come hanno colpito noi”.

