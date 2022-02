Diritti civili: i film e le serie tv per riflettere

S viluppare una coscienza civile passa anche da ciò che guardiamo in tv e sulle piattaforme di streaming. E sono tantissimi i film che ci aiutano ad allargare lo sguardo oltre i confini della nostra esperienza quotidiana, sensibilizzando su quei diritti che sono stati calpestati per anni e decenni interi, o che tutt'ora non vengono rispettati