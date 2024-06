I l fumettista romano ha acquisito una quota dell'Osteria Sauli, che aprirà a settembre e che sarà gestita dal noto oste Antonello Magliari, dalla moglie Stefania Pinto e dal cuoco Francesco Cianciarelli. Il progetto aiuta la Casa delle Donne Lucha y Siesta

Che sia un personaggio che rifugge l’attenzione mediatica (e non solo) è ormai cosa nota, ma Zerocalcare, all’anagrafe Michele Rech, sino a oggi ha fatto parlare di sé principalmente per il suo lavoro di fumettista. Da qualche giorno però il suo nome è accostato a un progetto che con i fumetti ha poco a che fare: Zerocalcare ha deciso di acquistare la quota di un ristorante che aprirà nel mese di settembre a Roma, alla Garbatella, per supportare un importante progetto di reinserimento lavorativo e sociale per le donne in uscita da percorsi di violenza.

Il ristorante, stando a quanto anticipato dal Gambero Rosso, si chiamerà Osteria Sauli, e verrà gestito dal noto oste e chef abruzzese naturalizzato romano, Antonello Magliari, e dalla moglie, Stefania Pinto. Con loro in qualità di socio e cuoco ci sarà anche Francesco Cianciarelli, amico di lunga data di Michele Rech. Proprio da quest’ultimo è nata l’idea di portare avanti un progetto che avesse radici gastronomiche ma anche applicazioni sociali.

«Volevamo fare qualcosa assieme e l’idea di Michele, che noi abbiamo subito accolto e condiviso immediatamente, era sì aprire una vera osteria romana in uno dei quartieri più autentici di Roma, ma anche creare le condizioni per essere utili dal punto di vista sociale», ha raccontato Magliari al Gambero Rosso. Così è nata l’idea di collaborare con la Casa delle donne Lucha y Siesta, struttura fondata nel 2008 per accogliere e supportare donne e bambini che fuggono dalla violenza.

All’interno dell’Osteria Sauli le donne troveranno un impiego e verrà offerta una formazione specifica per il raggiungimento dell’indipendenza economica, requisito fondamentale per iniziare una nuova vita

A oggi non sono stati diffusi altri dettagli relativi al nuovo ristorante, ma i pochi trapelati hanno inevitabilmente suscitato grande curiosità, soprattutto perché inizialmente sembrava che la decisione di Zerocalcare fosse di natura prettamente imprenditoriale. In realtà la partecipazione del fumettista, come ha chiarito lui stesso, è finalizzata esclusivamente a contribuire a una causa in cui crede e aiutare una realtà per cui si è già impegnato in passato. A partire da 2021, infatti, Lucha y Siesta porta avanti l’iniziativa di Psicoterapia Sospesa, una raccolta fondi che promuove il benessere psicologico nel contrasto alla violenza di genere, e il fumettista per supportarla ha donato alcune sue tavole autografate a tiratura limitata.

Chi spera di vederlo seduto al tavolo dell’osteria e di riuscire a strappargli uno dei suoi ormai iconici “disegnetti” resterà con tutta probabilità deluso (raramente Rech si avventura fuori dalla “roccaforte” della sua Rebibbia), ma potrà comunque contribuire indirettamente alla stessa causa, supportando il progetto portato avanti da lui e da Lucha y Siesta.

Zerocalcare, nel frattempo, si dedica a ciò che sa fare meglio, ovvero disegnare, e al tour promozionale del suo nuovo libro, "Quando muori resta con me", uscito come da tradizione con etichetta BaoPublishing lo scorso 7 maggio.