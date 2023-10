Torna #IOLEGGOPERCHÉ, l’iniziativa per donare libri alle scuole

D al 4 al 12 novembre va in scena l'ottava edizione di #ioleggoperché, l'iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che punta a rafforzare l’abitudine dei ragazzi alla lettura attraverso la donazione di nuovi libri alle biblioteche scolastiche. Ecco perché partecipare



In soli sette anni ha rinnovato radicalmente il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche italiane con quasi 2,5 milioni di nuovi libri donati alle scuole in tutta Italia: anche quest'anno #ioleggoperché si riconferma un progetto di successo che ha raccolto la partecipazione di oltre 3,9 milioni di studenti, 25.000 scuole, 3.600 librerie e milioni di cittadini.

Come funziona #ioleggoperché

Negli scorsi mesi, tutte le scuole sono state invitate ad iscriversi alla piattaforma www.ioleggoperche.it per essere gemellate con le librerie aderenti. Grazie a questo sistema, ogni istituto è stato abbinato a una libreria che riceverà le donazioni dei cittadini.



Cuore dell’iniziativa sarà quest'anno tra il 4 e il 12 novembre, quando i cittadini verranno invitati a recarsi in una delle librerie aderenti e ad acquistare uno o più libri da donare alla scuola gemellata. Sarà possibile scegliere i propri libri preferiti, che si ritengono immancabili in una libreria scolastica, o lasciarsi consigliare dai librai e dalle scuole stesse. Su tutti i volumi donati in questo modo verrà apposto l’adesivo di #ioleggoperché sul quale il donatore potrà lasciare la propria dedica.

«Siamo pronti a ripartire anche quest’anno con #ioleggoperché, la grande iniziativa che solo l’anno scorso è arrivata a coinvolgere 4 milioni di bambini e ragazzi – ha commentato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. L’obiettivo è contribuire a far crescere una nuova “generazione #ioleggoperché” che i libri li legge, li usa, li ama. Faremo attenzione ai territori più fragili: capiremo come supportare attraverso #ioleggoperché le scuole recentemente colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna».

L’iniziativa è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con tutta la filiera del libro (Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai), con il supporto di Fondazione Cariplo, con il patrocinio di SIAE e con il coinvolgimento di librerie, biblioteche, media, tutte le tv (Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24), dei privati cittadini e del Gruppo Mondadori, che supporta l'iniziativa in qualità di media- e technical partner.

Anche quest'anno i due ambassador dell'iniziativa saranno Sofia Goggia e Rudy Zerbi.

I progetti #IoleggoperchéLAB e #IoleggoperchéLAB_NIDI

Sulla scia del successo della scorsa edizione, prosegue anche quest'anno l’attività di #ioleggoperchéLAB, la piattaforma nazionale di sperimentazione attiva durante l’intero anno scolastico, dentro cui sviluppare nuove attività legate al territorio.



Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Cariplo, si rafforza anche #ioleggoperchéLAB-NIDI, l’iniziativa ideata per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni) e verificare l’effettiva ricaduta dell’azione di inserimento dei libri nei nidi in termini di stimolo su educatori e genitori. Quest’anno saranno invitati a partecipare ben 330 nidi (+ 35% rispetto allo scorso anno) selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro di Fondazione Cariplo).



Anche i nidi selezionati potranno partecipare alla campagna di donazioni nazionale nelle librerie gemellate: dal 4 al 12 novembre, infatti, chiunque potrà donare un libro sia alle biblioteche delle scuole che degli asili nido iscritti.