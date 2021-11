Zingarate.com diventa The Wom Travel

I l noto sito di viaggi e tutti i suoi canali social diventeranno parte dell'universo The Wom, la social-web destination per millennials e generazione z.

In questi giorni il sito internet di viaggi Zingarate.com (https://www.zingarate.com/) e i relativi canali social Facebook (https://www.facebook.com/zingarate/) e Instagram (https://www.instagram.com/zingarate/) diventeranno The Wom Travel.

Nell'ambito della nuova social-web destination per millennials e generazione z si occuperanno di trattare il tema dei viaggi e del turismo con i suoi consigli di vacanze e le sue ricche idee di destinazioni, in Italia e all'estero, che hanno reso celebre il sito in questi anni.

