Relazioni: un vocabolario contemporaneo

Che cos'è lo Stonewalling? E il Moon Walking? E cosa significa essere pansessuali o sapiosessuali? Conoscere questi termini, oggi, è sempre più importante, non solo per rapportarci in modo consapevole con le altre persone, ma anche per comprendere meglio il mondo in cui viviamo.

Proprio per questo abbiamo raccolto alcuni articoli che spiegano alcune delle terminologie più utili da sapere. Perché le parole sono importanti, soprattutto quando si tratta di sessualità e relazioni.