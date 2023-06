Q uali regali scegliere per bambini che compiono 4 anni? Abbiamo raccolto le idee più belle e utili per chi non sa mai cosa regalare ai bambini piccoli

Idee regalo per bambini che compiono 4 anni

Quali regali scegliere per un bambino che compie 4 anni? Le idee sono tantissime. Tieni conto che l'età dei quattro anni è un periodo di meravigliose scoperte e creatività: a seconda del carattere i bisogni possono essere molto diversi, tuttavia ci sono giochi che in generale colpiscono sempre nel segno perché solleticano curiosità, abilità motorie e voglia di esplorazione. Uno di questi è il tappeto elastico: se lo spazio lo consente permetterà ai più piccoli di saltare, sperimentare il proprio corpo e esprimere al massimo l'energia quando è incontenibile.

Fra le idee che possono piacere i kit per creare bracciali e bijoux, le costruzioni (anche in versione magnetica!), gli animali giocattolo, per esempio per costruire scenari immaginari dove ambientare le piccole storie esercitando la fantasia. Un regalo che non passa mai di moda? I libri, naturalmente. I libri per bambini offrono una scelta vastissima: attenzione, non puntare l'attenzione solo sulle classiche fiabe. I bambini hanno una curiosità sfrenata verso il mondo e sono molto interessati a sapere come funzionano le cose; potrebbero risultare estremamente graditi libri come una piccola enciclopedia della natura in formato ragazzi o un manuale sulla scienza: anche da piccolissimi sarà un passatempo bellissimo sfogliare le pagine insieme ai genitori commentando le illustrazioni (sarà divertente e istruttivo anche per gli adulti!).

Giochi da giardino per bambini

Altalena, scivolo, giochi da arrampicata e tappeto elastico, se lo spazio lo permette, sono estremamente utili perché permettono di giocare sperimentando le potenzialità del corpo e stare all'aria aperta. Una piccola idea regalo estremamente deliziosa? Il set di attrezzi da giardinaggio! I bambini adorano lavorare in giardino: paletta, guanti, cariola e rastrello li faranno felici.

Quali libri scegliere per un bambino?

Di frequente concentriamo la nostra attenzione su fiabe, filastrocche e cartonati con didascalie molto semplici, invece i reali interessi di un bambino o una bambina fra due e quattro anni d'età potrebbero stupirvi. Il mondo genera un'incredibile curiosità: la natura, i fiori e gli animali, le rocce, le macchine e le invenzioni degli uomini possono costituire un'incredibile riserva di domande e risposte capaci di entusiasmare anche gli adulti, un modo per andare alla scoperta del mondo ogni giorno trasformando i racconti in una storia con cui narrare il mondo e la vita. Un libro come una piccola enciclopedia della natura potrà essere custodito negli anni e letto a livelli diversi a seconda dell'età.

Giochi sensoriali 4 anni: idee regalo

La valigetta con tante attività sensoriali allena la motricità e permette di imparare cose utili come allacciare, fare fiocchi e nodi: un'idea regalo perfetta per i viaggi o da tenere in borsa e sfoderare quando serve. Inoltre, fra le attività preferite dai piccoli troviamo tutto ciò che serve per avere le mani in pasta: dagli attrezzi ai barattoli con le paste da modellare, ecco un gioco che non passa mai di moda.

Idee regalo per bambini: le costruzioni

I mattoncini per realizzare le costruzioni rappresentano un grande classico fra le idee regalo e sono amatissimi: la complessità può variare a seconda dell'età e del budget o dell'occasione. Vuoi un'alternativa originale? Punta sulle costruzioni magnetiche, perfette anche da tenere in auto e infilare in valigia.

Idee regalo per bambini: fattoria con gli animali

La fattoria e gli animali sono fra le idee regalo classiche per i tre anni d'età e piacciono anche ai bambini più grandi perché con con gli anni aumenta la capacità di creare storie e i piccoli amano creare scenari dove ambientare le loro avventure. Troverai animaletti e fattorie in tantissime versioni e dimensioni. In alternativa alla fattoria, naturalmente, anche gli animali che abitano i tropici e le foreste, oltre a pesci e animali acquatici.

I pattini a rotelle

Un'idea che non passa mai di moda e fa la felicità dei piccoli: i pattini a rotelle! Muoversi e sperimentare il senso dell'equilibrio e la fiducia nelle proprie possibilità a quattro anni è un'avventura e permette di raggiungere confidenza con il proprio corpo: un dono per la vita. In alternativa puoi puntare sul monopattino, oggi sempre più diffuso, oppure sulla bicicletta, un grande classico (è sempre bene chiedere sempre prima nel caso non si possieda già).

Le idee regalo per crescere giocando

Cosa ne dici di un set con tante perline e fili colorati per creare bijoux e collane? Piace a bambini e bambine perché solletica manualità e creatività, è ricco di colori, esercita la fantasia e permette di realizzare piccoli doni. I bambini amano fare doni alle persone che li circondano. Un'altra idea regalo semplice e di successo, capace di esercitare la fantasia e la coordinazione riguarda il materiale da disegno come fogli, necessario per colorare, album e tempere. Se sei alla ricerca di un oggetto originale cerca la lastra gel per stampe: da usare insieme a un adulto, è perfetta per realizzare impronte e impressioni botaniche con inchiostro o colori naturali; i bambini si divertiranno moltissimo.

