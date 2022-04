L a posizione del salice piangente è una fra le più apprezzate dalle donne fra quelle del Kamasutra. L'unica regola? Non perdere l'equilibrio!

Il Kamasutra ci offre numerose posizioni particolari e very spicy. Fra queste troviamo il salice piangente, l’ideale per ritrovare la passione e sperimentare.

La posizione del salice piangente

La posizione del salice è una variante di quella della mucca. Fra le posizioni Kamasutra è una fra le più originali e peculiari. La forma dei corpi che si uniscono infatti richiama quella della celebre pianta: una fusion sacra che regala un piacere intenso, rafforzando il legame fra gli amanti e portandoli ad abbandonare ogni inibizione. La donna si piega in avanti, toccando con i palmi a terra e lasciando che sia l’uomo a sostenerlo. Mentre lui la penetra da dietro, creando una fusione intima e unica.

I pro della posizione

Fra le posizioni per fare sesso da dietro e le posizioni per fare sesso in piedi, quella del salice piangente è una fra le più sensuali. Perfetta per sperimentare e per stimolare nuove zone erogene. In particolare per la donna la penetrazione risulta profonda e intensa, ideale per raggiungere velocemente l’orgasmo. Il bello di questa posizione è che entrambi i partner sono attivi e possono decidere il ritmo, trovando il loro equilibrio perfetto.

Si tratta di una posizione che piace molto sia agli uomini che alle donne. Lei infatti riuscirà a “guidare”, controllando i movimenti, seguendo il piacere che cresce, mentre lui, sostenendola per i fianchi, potrà godersi la vista splendida del corpo della sua compagna e controllare il rapporto, interpretando parole e gemiti.

Controindicazioni

La posizione del salice piangente richiede una buona dose di equilibrio, non solo per la donna, ma anche per l’uomo. Essendo molto particolare infatti la posizione non si può sostenere a lungo e i partner potrebbero presto stancarsi, soprattutto se il livello di passione è alto. Il segreto per realizzarla al meglio? Puntare su molti preliminari. L’eccitazione elevata infatti impedirà di perdere l’equilibrio e ritrovarsi a fare una brutta caduta.

Le varianti

La posizione del salice piangente non è l’unica ideale per sperimentare il sesso da dietro e provare sensazioni nuove. Nella mezza carriola, ad esempio, la donna distende una gamba e si appoggia con i gomiti, lasciando l’altra gamba come appoggio. La posizione rende più semplice l’accesso posteriore sia al clitoride che alla vagina. A condurre il gioco è ovviamente il partner, mentre l’appoggio del ginocchio si può usare per muoversi avanti o indietro. Il plus? La possibilità di stimolare diverse zone erogene.

Nella sfinge invece la donna è stesa sui gomiti, mentre il partner ha libero accesso da dietro. Si tratta di una posizione ottima per raggiungere l’orgasmo facilmente e dare un tocco di erotismo alla serata.

Fra le posizioni da dietro più amate dalle donne c’è poi l'amazzone inversa in cui a guidare il piacere non è l’uomo, ma la donna! Sarà infatti lei a stare sopra, ma di spalle rispetto al compagno che rimarrà disteso, seguendo il ritmo e i desideri della partner. La posizione, sensualissima, dona un super piacere.

In generale la donna distesa, con la schiena inarcata oppure del tutto, è particolarmente erotica, in particolare per l'uomo. Da questa posizione infatti può penetrare sia disteso che seduto, mentre il contatto fra i corpi sarà di 360°, molto intimo oltre e sexy. Nella versione in cui lui è seduto, inoltre, si ampliano le possibilità: l’uomo infatti potrà muovere liberamente le mani, stimolando nuove zone erogene della compagna e dando sfogo alla fantasia.