Zhang Ziyu, giocatrice di basket alta 2.20 metri bullizzata sui social “Non sei una femmina”

Z hang Ziyu, giocatrice cinese di basket, crea polemiche per la sua altezza. Attaccata da haters con commenti sessisti e bodyshaming

Zhang Ziyu è una giovane stella del basket cinese, cresciuta in una famiglia di giocatori professionisti. Suo padre è alto 2,13 metri e sua madre, che ha giocato per la nazionale cinese, è alta 1,98 metri. Zhang è sempre stata altissima: in prima elementare misurava già 1,57 metri e a 12 anni aveva già superato i due metri! A 14 anni, è diventata famosa sui social per la sua incredibile performance sul campo. Oggi, a 17 anni, Zhang Ziyu è alta 2,20 metri, più di Shaquille O'Neal che è "solo" 2,16 metri. Una caratteristica la sua, che però ha scatenato un sacco di polemiche, in quanti molti sostengono vinca solo per l'altezza e non per le sue capacità:

"Facile vincere se sei alta come il canestro, basta che allunghi il braccio."

Oltre alle polemiche, gli haters non hanno tardato ad avanzare commenti sessisti e bodyshaming di vario genere. Alcuni hanno perfino dubitato che fosse davvero una ragazza:

"Siamo sicuri che sia femmina?"

"Sembra un alieno, non dovrebbe giocare a basket con le ragazze"

"Non sarebbe il caso giocasse con gli uomini? Le compagne di squadra e le avversarie sembrano formiche in confronto a lei"

Questi sono solo alcuni degli insulti ricevuti. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che sia "frutto di un esperimento di laboratorio", perché donne così alte non esisterebbero se non nei laboratori o nel film sci-fi. A tutto questo odio la giovane cestista ha risposto in un’intervista:

"È vero posso raggiungere facilmente il canestro, ma il basket è molto più di questo. Devo ancora imparare tanto."

Infatti Zhang con il suo talento, le sue capacità e il suo carattere umile, è destinata prossimamente a fare il salto di qualità per giocare nella WNBA, il campionato statunitense professionistico di basket, in barba a chi la voleva fuori dal mondo del basket.