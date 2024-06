Whee è il nuovo social di TikTok che emula Instagram

W hee è una nuova app che sembrerebbe essere stata lanciata in sordina e che si propone come un competitor di Instagram. Come funziona e quando verrà lanciata in Italia?

TikTok ta sperimentando un'altra app con l'obiettivo di ampliare le opportunità di coinvolgimento dei suoi utenti. Il suo nome è Whee e presenta un feed di immagini molto (anzi, fin troppo!) simile ad Instagram.

Come spiegato da ByteDance, l'azienda che ha dato vita a TikTok: "Whee è una nuova applicazione sociale creata per tenervi in contatto con i vostri amici più stretti attraverso i momenti spontanei della vita. Catturate e condividete foto di vita reale che solo i vostri amici possono vedere, permettendovi di essere più autentici. Whee è il posto migliore per gli amici intimi per condividere i momenti della vita".

Da TikTok Notes a Whee

L'intenzione di creare un social network che potesse ricalcare Instagram si era manifestata con il lancio di TikTok Notes, una piattaforma di lifestyle nata con l'intento di condividere contenuti informativi sotto forma di foto e testo, come consigli di viaggio, ricette, allenamenti etc. Whee sembrerebbe essere l'ennesima estensione di un progetto che non è mai decollato realmente.

Dalle prime indiscrezioni, la sua interfaccia sembrerebbe essere molto semplice e presenterebbe molti punti in comune con il social network di Meta. Si potranno condividere foto e video, oltre ad interagire con tutti i contenuti pubblicati dagli altri utenti attraverso like e commenti, e non mancheranno le classiche Stories con tanto di filtri per renderle più appetibili e accattivanti. Il vero valore aggiunto di Whee sembrerebbe risiedere nella privacy che verrà garantita ai suoi utenti: i contenuti condivisi, infatti, potranno essere visti solo dagli amici più stretti.

Quando arriverà in Italia?

Non sono state ancora rese note le tempistiche di uscita di Whee, fatta eccezione per la sua comparsa sui principali store di Android (Google Play) di alcuni paesi - come la Malesia e le Filippine - e con un numero limitato di download. L'app verrà rilasciata in beta testing per la sua fase iniziale, ma una cosa è certa: L’Italia - ad oggi - non è tra i paesi in cui Whee verrà rilasciato.

Si è parlato a lungo di un tentativo di emulazione di altri social network, come SnapChat e BeReal, ma Whee vuole proporsi come un'esperienza ibrida e maggiormente tutelata, senza mettersi a paragone con altre realtà ben più avviate. Tuttavia, complice il tiepido successo di TikTok Notes, ByteDance non ha rilasciato alcun commento al riguardo, optando per un lancio alquanto "silenzioso".