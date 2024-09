WhatsApp: come vedere i messaggi eliminati?

V i siete sempre chiesti come recuperare i messaggi cancellati erroneamente su WhatsApp? Con dei piccoli accorgimenti, è possibile rimediare qualsiasi dato utile

Quante volte vi è capitato di perdervi un messaggio cruciale su WhatsApp prima di riuscire a leggerlo? E cosa succede se si cancella accidentalmente un messaggio, ma lo si vuole recuperare?

Sapere come recuperare i messaggi erroneamente cancellati, è essenziale per evitare di perdere conversazioni cruciali, che si tratti di ricordi cari, chat lavorative o informazioni altrettanto essenziali.

Attraverso la cronologia delle notifiche di WhatsApp

Una prima soluzione può essere ripercorrere la cronologia delle notifiche in-app. Il riquadro di anteprima dei messaggi, infatti, può consentire di vedere i messaggi eliminati di WhatsApp. Finché il telefono consente di ricevere le notifiche dei messaggi WhatsApp - che si tratti di un iPhone oppure di un Android - è possibile ricevere la registrazione dei messaggi eliminati e vedere il messaggio originale nel registro delle notifiche.

Per attivare l'opzione della cronologia delle notifiche, basta digitale “WhatsApp” nella casella di ricerca delle Impostazioni o andare su "Impostazioni" > "Applicazioni"> "WhatsApp". Una volta individuata la sezione corretta, si deve attivare l'opzione “Tutte le notifiche di WhatsApp”. Quando viene attivata l'opzione, il centro notifiche del telefono visualizzerà finalmente tutte le notifiche in arrivo. In questo modo, ciascun utente può visualizzare tutti i messaggi originali ricevuti su WhatsApp, anche se il mittente li ha cancellati.

Ripristinando il backup delle chat di WhatsApp

Se impostato, WhatsApp esegue automaticamente un backup giornaliero, settimanale o mensile delle chat di ciascun utente nel database di WhatsApp del telefono. Il database in questione include sempre anche una cronologia completa delle chat. Se l'opzione di backup non è mai stata attivata oppure non è mai stata selezionata l'opzione "Non eseguire mai il backup" dopo la registrazione dell'account, purtroppo non sarà possibile vedere o recuperare i messaggi eliminati sulla piattaforma.

In presenza di un file di backup delle chat di WhatsApp, basterà accedere al menu delle impostazioni, trovate l'opzione “Chat” nell'elenco a discesa e successivamente cliccare il pulsante “Backup della chat”. In questo modo verrà mostrata la data dell'ultimo backup, che determinerà quanto tempo prima sia possibile ripristinare la cronologia delle chat di WhatsApp.

Recuperando i messaggi WhatsApp da Google Drive

Un altro strumento utile per recuperare i propri dati o eventuali messaggi ed informazioni perse, è utilizzare il proprio Drive. Tuttavia, se non avete mai eseguito un backup di WhatsApp prima d'ora o avete scelto di non farlo mai, è necessario seguire una serie di passaggi.

In primis, bisogna accedere al proprio account Google e andare su Google Drive per vedere il file di backup di WhatsApp messenger. Successivamente, premendo sull'icona dell'ingranaggio per accedere all'interfaccia delle impostazioni dell'account, sarà possibile individuare la sezione “Gestisci applicazioni”.

I file WhatsApp di cui è stato eseguito il backup in precedenza verranno visualizzati in un elenco all'interno di quella sezione.

Infine, tornate al vostro telefono e assicuratevi che il Google Drive sia stato "attivato" nelle impostazioni di sincronizzazione del vostro account personale.

Tramite backup su iCloud

Su iPhone, i file di backup di WhatsApp vengono archiviati all'interno della cosiddetta Nuvola, o iCloud. Se è stato eseguito il backup dei messaggi WhatsApp, è possibile vedere i messaggi eliminati ripristinando il backup.

Bisogna confermare di aver eseguito il backup dei file nell'app WhatsApp, aprire l'app e cliccare sull'icona dell'ingranaggio a destra. Successivamente, basta premere su “Chat” > “Backup delle chat”. Inoltre, bisogna verificare che il backup sia attivato in iCloud. Pertanto - una volte aperte le Impostazioni sul vostro telefono - cliccando sulla propria immagine del profilo si accederà ad iCloud.

È anche necessario eliminare e reinstallare WhatsApp per vedere tutti i messaggi cancellati.

Prima di effettuare questa procedura è bene tenere a mente alcuni aspetti salienti.

Sia l'iPhone, sia la Nuvola devono avere spazio sufficiente. Sul telefono e sull'account iCloud è necessario disporre di uno spazio pari ad almeno 2,05 volte la dimensione complessiva del backup.

Inoltre, è necessario utilizzare lo stesso ID Apple e lo stesso numero di telefono per il backup e il ripristino.