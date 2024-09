WhatsApp: come usare la sua versione web?

W hatsApp è un'app sdoganata sia sul proprio smartphone, sia sul proprio computer. Ecco come utilizzare la sua versone web per iOS e Android.

WhatsApp viene già ampiamente usato (con molta facilità) sul proprio smartphone. Eppure, la sua versione Web può essere altrettanto comoda.

Molti utenti - per esempio - utilizzano già WhatsApp Web sui loro computer senza aver scaricato alcun software particolare, fatta eccezione per WhatsApp Desktop. Pertanto, possono semplicemente entrare nel sito web di WhatsApp nel loro browser e iniziare a usare la piattaforma di messaggistica istantanea.

I messaggi, infatti, sono sincronizzati tra i dispositivi, rendendo più facile e veloce la gestione delle molteplici conversazioni.

WhatsApp Web supporta anche funzioni come la contrassegnazione dei messaggi "non letti", appuntare i messaggi e impostare gli sfondi delle chat. Se si preferisce utilizzare una versione desktop per non dover lasciare la scheda aperta nel browser tutto il giorno, come anticipato nell'articolo, è sufficiente scaricare WhatsApp Desktop sul proprio computer.

Collegare un dispositivo con codice QR con Android e iPhone?

Per collegare un dispositivo tramite codice QR, basta aprire WhatsApp Web o Desktop sul dispositivo che si deriva collegare. Una volta aperto, sarà visibile un codice QR di cui eseguire la scansione usando il proprio smartphone.

Android

Apri WhatsApp sul tuo telefono principale Android.

Tocca l'icona con i tre puntini verdi > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo.

Sblocca il tuo smartphone.

Se il dispositivo è dotato di autenticazione biometrica, segui le istruzioni riportate a schermo.

Se l'autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono.

Rivolgi il telefono Android verso lo schermo del dispositivo da collegare per eseguire la scansione del codice QR.

iPhone

Apri WhatsApp sul tuo telefono principale iPhone.

Vai nelle impostazioni di WhatsApp > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo.

Sblocca iPhone se hai iOS 14 o una versione superiore.

Usa il Touch ID o il Face ID per sbloccare l'iPhone.

Se l'autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono.

Anche in questo caso, rivolgi il tuo iPhone verso lo schermo del dispositivo da collegare per eseguire la scansione del codice QR.