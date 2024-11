WhatsApp: quali sono le ultime novità in arrivo?

W hatsApp continua ad introdurre con regolarità tanti aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza dei suoi utenti. Con il "beta testing pubblico", ora sarà possibile gestire i propri contatti dai dispositivi collegati e categorizzare le chat

WhatsApp continua ad implementare novità significative per migliorare la sua esperienza in-app. Attraverso la sua versione beta, disponibile per tutti gli utenti che hanno scelto di aderire al cosiddetto "beta testing pubblico", sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti che vedranno coinvolta in prima linea la popolare applicazione di messagistica istantanea.

Il colosso di Meta, infatti, ha comunicato che verranno introdotte la possibilità di gestire i propri contatti dai dispositivi collegati e le liste per riuscire a categorizzare e gestire al meglio i gruppi di chat.

Come riportato da Tutto Android, con la versione 2.24.23.6 di WhatsApp Beta continuano i lavori per apportare una serie di migliore alla sezione aggiornamenti dell’app o - nel dettaglio - dei canali. Attualmente non è possibile effettuare delle ricerche agli interno degli aggiornamenti di un canale, ma si può solo fare scrolling fino a quando non viene individuato il tema desiderato.

In futuro, gli sviluppatori di WhatsApp starebbero seriamente pensando di dare la possibilità di effettuare ricerche all’interno del canale. La funzione in questione è ancora in modalità di sviluppo, ma sarà accessibile tramite la voce "Cerca" all'interno del singolo canale o della sua scheda. Come funzionerà? Basterà scrivere nella barra di ricerca una parola chiave per individuare l'argomento desiderato. Lo scrolling compulsivo sarà solo un (lontano) ricordo.

Un altro tema molto importante è quello del filtraggio delle conversazioni su WhatsApp, in modo da permettere ai singoli utenti di non perdere il filo del discorso o dei messaggi particolarmente importanti. Una delle novità attualmente in cantiere sembrerebbe essere il badge, che di norma indica il numero di messaggi non letti per ciascuna categoria, e che è stato appositamente pensato per consentire di avere una rapida panoramica nei nuovi messaggi da leggere.

Il suddetto badge si dovrebbe presentare nelle forme di un piccolo numero indicativo dei messaggi non letti, ben visibile accanto al nome di ciascuna categoria (predefinita o personalizzata). In questo modo, categorizzare e distinguere i singoli gruppi su WhatsApp diventerà una vera passeggiata.