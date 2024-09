WhatsApp: che fine ha fatto la trascrizione dei messaggi vocali?

L o scorso luglio, WhatsApp aveva annunciato l'imminente implementazione di una nuova funzione per trascrivere i (lunghi) messaggi vocali e trasformarli in testi. A che punto siamo?

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta con miliardi di utenti in tutto il mondo, starebbe testando da luglio una nuova funzione che trascriverebbe automaticamente le note vocali sul proprio smartphone. Ricalcando la funzionalità ormai rodata di Google Messages, questa feature consentirebbe agli utenti di evitare la seccatura di leggere una nota vocale, offrendo loro una versione testuale completa del contenuto inviato per messaggio.

Secondo quanto riportato per la prima volta da WABetaInfo, sembra che WhatsApp abbia distribuito la nuova funzione di trascrizione delle note vocali a una manciata di utenti in alcuni Paesi che fanno parte del programma beta dell'app. Nello specifico, la funzione sarebbe stata introdotta per coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp per Android 2.24.15.5, attualmente disponibile per il download dal Google Play Store.

La trascrizione dei messaggi di WhatsApp è ora disponibile in inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi, le lingue più utilizzate dagli utenti dell'app, che non esclude di poter aggiungere il supporto per tante altre lingue in futuro.

Dopo aver selezionato una lingua per la trascrizione, WhatsApp scaricherà un pacchetto dati aggiuntivo per garantire la privacy dell'utente. Tutte le trascrizioni vengono generate sul dispositivo dell'utente, che le controlla e le tiene lontane da occhi indiscreti. Inoltre, è possibile cambiare agilmente la lingua preferita nelle impostazioni in qualsiasi momento. WhatsApp si assicura che tutti i messaggi vocali siano crittografati end-to-end, consentendovi di controllare ulteriormente la vostra privacy.

Oltre a rendere le conversazioni più pratiche e scorrevoli, la trascrizione completa e accurata dei messaggi vocali potrebbe fornire agli utenti un rapido riferimento per le consultazioni future, consentendo all'utente di ricercare rapidamente la nota vocale tra i suoi messaggi e rivedere il contesto di un messaggio vocale senza doverlo riascoltare integralmente.

Quali saranno i prossimi step della piattaforma targata Meta? Non c'è dato saperlo. WhatsApp non ha condiviso alcun dettaglio sul rollout della funzione per Android, ma ci aspettiamo che venga definitivamente introdotta in pianta stabile a partire dalle prossime settimane.