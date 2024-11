WhatsApp come Instagram: è in arrivo lo sticker “Tocca a te”

W hatsApp si sta avvicinando sempre di più alle features di Instagram. L'implementazione della funzione "Tocca a te" è un chiaro esempio

WhatsApp si starebbe realmente trasformando in Instagram? Sicuramente sta prendendo ispirazione a partire da alcune delle sue feature più utilizzate.

Nel 2021, il social network creato da Kevin Systrom e Mike Krieger aveva introdotto la funzione "Add Yours" (Tocca a te, in italiano) per permettere agli utenti di creare dei veri e propri thread pubblici nelle storie. I thread non sono altro che una sorta di catena di post in cui gli utenti possono scrivere testi, condividere foto, video e altre tipologie di contenuti.

"Tocca a te": cosa cambia su Instagram?

A distanza di circa tre anni da quel momento, la società di Mark Zuckerberg sembrerebbe essere pronta a portare questa funzionalità anche sul suo altro colosso: WhatsApp.

Come è stato annunciato da WABetaInfo, la versione della piattaforma di messaggistica istantanea presenterà una differenza significativa. Tutte le interazioni che avveranno tramite la feature "Tocca a te" ("Add yours" in inglese) rimarranno confidenziali e protette da crittografia end-to-end, data l'attenzione alla privacy dei suoi utenti.

Cosa comporta questa scelta? Rispondendo a un aggiornamento di stato "Tocca a te" su WhatsApp, solo le persone con cui il singolo utente ha scelto di condividere il proprio stato (tutti i contatti o un singolo contatto) potrà vedere la tua risposta.

Su Instagram questo non succede, in quanto qualsiasi user può vedere vedere tutti i post pubblicati dalle altre persone.

Questo nuovo adesivo permetterà agli utenti di interagire con i propri contatti al di là dei semplici aggiornamenti testuali o delle immagini, promuovendo interazioni più dinamiche.

Utilizzando l'adesivo “Tocca a te”, le persone potranno avviare tendenze, condividere storie personali o semplicemente portare un po' di divertimento e spontaneità alla loro esperienza utente in futuro.

Anche se questa funzione è in fase di sviluppo e sarà introdotta in un aggiornamento futuro, gli utenti della versione beta dell'app possono esplorarla scaricando l'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.23.21, disponibile su Google Play Store.