WhatsApp: come stampare delle foto dall’app?

È possibile stampare foto o documenti tramite WhatsApp? Ecco una breve guida per facilitare queste operazioni

Vi siete mai chiesti come stampare in comodità un'immagine o un documento tramite WhatsApp? Stampare tramite l'app di messagistica istantanea è un modo comodo per conservare le chat, le immagini o i documenti importanti.

Sia che si utilizzi un dispositivo mobile o un desktop, sia che si salvino i file in formato PDF, esistono diversi modi per stampare i propri contenuti in breve tempo.

Se qualcuno vi invia un'immagine o un documento (anche in formato PDF) tramite WhatsApp, potete stamparlo direttamente e comodamente senza dover esportare a tutti i costi la chat.

Come stampare un documento

Aprire WhatsApp e andare alla chat in cui si trova il documento. Toccare il documento per aprirlo. Una volta aperto il documento, cercate i tre puntini in alto a destra o l'icona di condivisione. Toccare l'opzione "Condividi" e selezionare la dicitura "Stampa ” dalle opzioni. Scegliere la stampante di riferimento del proprio PC e, se necessario, regolare le impostazioni di stampa. Infine, toccare "Stampa" per avviare la stampa del documento.

È bene assicurarsi che la stampante con supporto Wi-Fi sia già collegata al proprio smartphone o laptop, altrimenti l'opzione non verrà in alcun modo visualizzata.

Come stampare una foto

Aprire la chat in cui si trova l'immagine. Toccare l'immagine per aprirla nella sua interezza. Toccare il menu a tre punti o l'icona di condivisione. Selezionare "Stampa" dal menu di condivisione. Scegliere la stampante e regolare le impostazioni di stampa (come le dimensioni o l'orientamento). Toccare "Stampa" per stampare l'immagine.

Questo metodo è indubbiamente il migliore, specialmente quando è necessario stampare solo un supporto specifico da una chat, come una foto, un PDF o un file Word, Excel e così via.

Quali sono i requisiti ideali per stampare con WhatsApp?

Utilizzare una stampante abilitata al Wi-Fi. Questo strumento vi consente di stampare direttamente dal telefono senza bisogno di un computer.

Utilizzare applicazioni come Google Drive: È possibile salvare i file in Google Drive e, di conseguenza, stamparli in un secondo momento. Google Drive diventa un preziosissimo alleato quando è necessario salvare i documenti per un uso futuro o per accedervi da molteplici/diversi dispositivi.

Mantenete aggiornata l'applicazione: WhatsApp rilascia spesso nuove funzioni, quindi tenere aggiornata l'app garantisce ai suoi utenti di fornire di tutte le sue novità.

Controllare le impostazioni di stampa: Prima di stampare, è bene fare un check per assicurarsi che il formato della carta, l'orientamento e le preferenze di colore siano state impostate correttamente. In questo modo, si evita un inutile speco di inchiostro o carta.