WhatsApp: come si crea un sondaggio?

S u WhatsApp i sondaggi spesso e volentieri diventano un salvavita prezioso, che siano creati per uso personale o per lavoro

Avete mai creato un sondaggio su WhatsApp? Sono indubbiamente ottimi per scoprire ogni tipo di informazione e (con un po' di dimestichezza) possono essere utilizzati per ogni tipo di scopo, con amici, familiari, clienti e colleghi.

Che cos'è un sondaggio WhatsApp?

I sondaggi consentono di porre domande e ottenere risposte in tempo reale da un gruppo di persone su WhatsApp. Sono facili, pratici da usare e soprattutto veloci da impostare. Inoltre, possono essere condivisi anche su WhatsApp Business, la versione professionale dell'app targata Meta, progettata per le esigenze delle piccole e medie imprese.

Quando si imposta un sondaggio, basta digitare la domanda che si vuole porre con parole proprie.

È possibile specificare le opzioni di risposta, così come se i partecipanti possano selezionare più di un'opzione o solo una risposta alla volta.

I risultati del sondaggio si aggiornano in tempo reale man mano che i partecipanti esprimono il loro voto, in modo da poter vedere rapidamente e facilmente quale sia la risposta vincente.

Creare un sondaggio sulla nota app di messaggistica è molto semplice e intuitivo.

Se stai utilizzando un dispositivo iOS o Android, non devi far altro che seguire questi semplici passaggi.

Una volta aperta l'app sul tuo smartphone, apri la chat – individuale o di gruppo – in cui vuoi creare il sondaggio, tocca l’icona della graffetta all’interno della casella di testo e poi sul termine “Sondaggi”. Infine, basta toccare l’opzione “Crea sondaggio”, scrivendo la domanda che si vuole fare ai propri interlocutori e le opzioni di risposta che vuoi fornire loro.

Quanto è utile la funzione sondaggi di Whatsapp?

I sondaggi di WhatsApp possono essere uno strumento utile in molte situazioni diverse.

Restringono le opzioni. Siete indecisi su quale ristorante provare? Non sapete che regalo fare? Oppure siete una piccola impresa che vende un servizio, ma non sapendo quando e in che modo? I sondaggi sono lo strumento migliore per ottenere risultati rapidi su cui agire in fretta.

Generano entusiasmo. I sondaggi sono un modo divertente per creare aspettative in merito ad un annuncio oppure un nuovo lancio.

Permettono di condurre ricerche di mercato. I sondaggi sono gratuiti, facili da usare e la maggior parte delle persone ama poter dire la propria con un semplice clic, quindi l'uso dei sondaggi può contribuire ad ottenere un buon tasso di coinvolgimento.

Ottenere feedback su progetti personali e/o lavorativi.

