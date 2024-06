W hatsapp sta introducendo numerose funzioni innovative, che rispondo alle esigenze e alle preferenze dei suoi utenti. L'ultima novità? La personalizzazione dei temi

WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea che conta oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, è sempre in continua evoluzione. Attraverso l'introduzione di una serie di funzioni innovative che rispondono alle esigenze e alle preferenze dei suoi utenti, l'app sta testando fin dove possa concretamente spingersi: dall'integrazione di funzionalità AI ai miglioramenti della sicurezza della piattaforma, passando per i filtri per le conversazioni e un'interfaccia grafica totalmente rinnovata per i dispositivi iOS e Android. Secondo quanto riportato da un tema di beta tester dell'app, a breve potrebbe essere implementata una nuovissima funzione che vada a modificare interamente i temi delle chat.

Una nuova estetica per Whatsapp

Attualmente, su WhatsApp è possibile solamente cambiare lo sfondo delle chat e scegliere tra due tipi di temi: tema scuro e tema chiaro - seguendo anche le impostazioni di default del sistema operativo del proprio cellulare. Tuttavia, l'ultima novità in casa Meta, vuole approfondisce la personalizzazione, dando agli utenti la possibilità di trasformare l'estetica dell'intera finestra di chat. Con la personalizzazione del tema, le onnipresenti bolle verdi potranno essere finalmente essere sostituite in favore di una tavolozza di colori più personalizzata.

Gli utenti potranno modificare non solo lo sfondo della chat, ma anche il colore delle "bolle" dei messaggi all'interno della finestra di chat. Questa funzionalità consente agli utenti di rendere ancora più unica la loro esperienza al di là dei più semplici sfondi, aggiungendo un tocco del colore che preferiscono al flusso della conversazione. Il classico e super tradizionale verde rimarrà disponibile per gli utenti che preferiscono l'aspetto tradizionale, ma l'aggiornamento promette di introdurre una gamma di colori più contemporanei. Chi avrà modo di sperimentare questa funzione con anticipo, potrà scegliere tra il blu, il nero, il rosso e il viola, ampliando in modo significativo il panorama visivo delle chat di WhatsApp.

Una funzione che mette al centro la sua community

La funzione di personalizzazione dei temi dell'app, dimostra la volontà di Whatsapp nel mettere al centro dei suoi valori le preferenze della sua community, spesso e volentieri paragonata a quella di Telegram (che da sempre offre la personalità di sperimentare attivamente con i suoi template, consentendo agli utenti di ingegnarsi sul piano estetico-creativo). Così facendo, l'app non è più un mero strumento di comunicazione, ma una vera e propria piattaforma di espressione personalizzata e di interazione coinvolgente.