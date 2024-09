WhatsApp: come scrivere in corsivo?

L 'uso del corsivo tra gli stili di formattazione di WhatsApp si sta diffondendo sempre di più. Ecco come ricrearlo sul proprio smartphone

La formattazione del testo di WhatsApp nel 2024 promette di cambiare il modo in cui inviamo e trasmettiamo i messaggi, rendendoli non solo visivamente accattivanti, ma anche strutturati in modo da migliorarne la comprensione.

Inoltre, attraverso questa funzione è possibile attribuire molteplici stili ai messaggi che vogliamo mandare ai nostri destinari - come il grassetto, il corsivo, il barrato e i caratteri monospazio.

È possibile formattare il testo con rapidità e praticità, aggiungendo semplicemente alcuni caratteri speciali ai lati del testo che si desidera formattare.

L'uso della formattazione del testo può garantire che il destinatario legga il messaggio nel modo in cui è stato effettivamente concepito, ma è anche una modalità altrettanto utile per evidenziare le informazioni importanti e per rendere i messaggi più facili da leggere e da comprendere.

Se volete inserire il corsivo nei vostri messaggi, vi basterà scrivere il messaggio che volete inviare in chat e aggiungere un trattino basso (_) su entrambi i lati del testo.

Il testo in corsivo può essere utilizzato per evidenziare informazioni o titoli importanti, sottolineare alcune parole o frasi in un testo, attirare l'attenzione del lettore su una parte del messaggio.

Anche in questo caso, non dimenticate di assicurarvi che non ci sia spazio tra il trattino basso inserito e il testo che volete trasformare in corsivo.

Quali sono le altre modalità di formattazione del testo su WhatsApp?

Grassetto

Per modificare il formato del testo in grassetto, basta inserire un asterisco su entrambi i lati del testo:

*testo*

Barrato

Per modificare il formato del testo nel cosiddetto barrato , è possibile inserire una tilde (~) su entrambi i lati del testo:

~testo~

Monospaziato

Per modificare il formato del testo in monospaziato , bisogna inserire tre accenti gravi (`) su entrambi i lati del testo:

```testo```

Elenco puntato

Per aggiungere un elenco puntato al messaggio, occorre aggiungere un asterisco o trattino e uno spazio prima di ciascuna parola o frase:

* testo

* testo

Oppure

- testo

- testo

Elenco numerato

Per creare un elenco numerato associato ad un messaggio, aggiungi un numero, punto e spazio prima di ciascuna riga di testo:

1. testo

2. testo

Virgolette

Per aggiungere le virgolette al messaggio, aggiungi un simbolo di maggiore e uno spazio prima del testo:

> testo