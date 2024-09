WhatsApp: come ripristinarlo?

W hatsApp consente di ripristinare l'app e i suoi dati, per preservare la reputazione delle aziende e dei singoli utenti che lo utilizzano quotidianamente.

I dati condivisi e fatti circolare su WhatsApp rivestono un'immensa importanza per le aziende, in quanto contengono preziose interazioni con i clienti, dettagli su ordini e transazioni oppure informazioni riservate. La perdita di questi dati può comportare perdite finanziarie e danni alla reputazione di un'azienda. Pertanto, se fosse necessario ripristinare una (o più) chat di WhatsApp, è essenziale sapere come garantirne un funzionamento regolare senza intoppi grazie a un ripristino.

Come ripristinare WhatsApp?

Se un backup si blocca durante la creazione o il ripristino di un'app sul proprio smartphone, è bene provare ad uscire e rientrare nell'account Google, così come spegnere e riaccendere il Wi-FI e altri dati mobili.

Tra gli altri accorgimenti, figurano:

- Ridurre le dimensioni del backup, perché il dispositivo potrebbe avere poco spazio a disposizione.

- Controllare che la batteria del dispositivo sia completamente carica o collegata a una fonte di alimentazione.

- Disattivare la SIM non primaria se si utilizza una doppia SIM.

- Controllare se l'applicazione Google Play Services deve essere aggiornata. Per farlo, basta aprire le Impostazioni del dispositivo, tocca l'app e poi Google Play Services. Scorrere fino in fondo e cliccare sulla ssezione "Dettagli app".

Una volta effettuati i controlli in questione, è necessario accedere a WhatsApp, per poi cliccare su “Chat” > “Backup”. Dopo aver selezionato questa opzione, WhatsApp salverà tutti i backup sulla scheda SD - se ne utilizzate una. In caso contrario, le conversazioni verranno salvate sul disco rigido del telefono. Una volta configurato, WhatsApp creerà automaticamente dei backup giornalieri, settimanali o mensili, sulla base delle singole preferenze della sua utenza.

In quali modalità si possono ripristinare i messaggi sugli smartphone?

Se avete perso o cancellato accidentalmente delle conversazioni di cui avete avuto la fortuna di fare il backup, ecco un rapido procedimento in tre fasi per il ripristino di WhatsApp e per ripristinare tutto quello che vi serve:

Disinstallare l'applicazione WhatsApp dal telefono.

Reinstallarla e assicurarsi di accedere con lo stesso numero di telefono di cui avete precedentemente eseguito il backup dei dati.

Una volta effettuato l'accesso, dopo la comparsa di un messaggio messaggio pop-up che consente di ripristinare il backup, è sufficiente toccare il tasto “Ripristina”.

Un altro metodo - quello sicuramente meno gettonato - riguarda in prima persona l'utilizzo di Google Drive. Si tratta di una funzione extra che viene messa a disposizione per i dispositivi Android, utilizzando Google Drive come fonte principale.

Basta accedere a WhatsApp, quindi andare su “Impostazioni” > “Chat” > “Backup su Google Drive”.