WhatsApp: come rimuovere lo spam?

C ome bloccare tutto lo spam che ci perseguita su WhatsApp? Con alcune best practices si può garantire la sicurezza del proprio smartphone

WhatsApp è indubbiamente una popolare app di messaggistica istantanea, utilizzata da miliardi di utenti in tutto il mondo. Tuttavia, la sua funzione la rende un bersaglio popolare per gli spammer che inviano messaggi non richiesti a utenti ignari, molti dei quali cadono vittime di queste truffe.

Sulla sua guida ufficiale, WhatsApp ha dichiarato: "Creare uno spazio sicuro in cui i nostri utenti possano comunicare tra di loro è la nostra priorità. Lavoriamo in modo scrupoloso per ridurre il numero di messaggi spam o indesiderati che potrebbero essere inviati su WhatsApp. Tuttavia, come succede per gli SMS e le telefonate, è possibile che altri utenti di WhatsApp che hanno il tuo numero di telefono ti contattino".

L'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg ha aggiunto: "Questi potrebbero o meno essere tra i tuoi contatti.Queste persone potrebbero inviarti messaggi perché vogliono ingannarti per avere le tue informazioni personali o finanziarie oppure vogliono diffondere disinformazione. Le truffe possono avvenire ovunque e coinvolgere chiunque, perciò desideriamo aiutarti a riconoscerle e a proteggerti".

Come riconoscere un messaggio sospetto o spam su WhatsApp?

Ci sono alcuni elementi che ci permettono di capire quando un messaggio o un mittente siano sospetti:

Errori ortografici o grammaticali

Richiesta di toccare un link o di attivare nuove funzioni attraverso un link oppure tramite un'ulteriore app

o di attraverso un link oppure tramite un'ulteriore app Richiesta di condividere informazioni personali , come dati della carta di credito e del c onto corrente , data di nascita o password

, come e del c , o Richiesta di inoltrare un messaggio

Richiesta di denaro o pagamento per poter usare WhatsApp

per poter usare WhatsApp Il truffatore finge di essere qualcuno che conosci

Il messaggio ricevuto è connesso al gioco d'azzardo , ad un lavoro , ad un investimento oppure ad un prestito

è connesso al , ad , ad oppure ad La persona inizia a chattare con un singolo utente su WhatsApp per guadagnarsi la sua fiducia, salvo chiedere in seconda battuta una serie di informazioni estremamente personali

A cosa prestare attenzione su WhatsApp per tutelarsi?

L'apparenza spesso e volentieri inganna. Ecco perchè è necessario seguire alcune best practices per tutelare il proprio profilo e i propri dati sensibili.

In primis, WhatsApp non è mai a pagamento. Se un messaggio sembra sospetto e contiene false promesse (denaro, concorsi etc.), non bisogna assolutamente cliccarlo, condividerlo o inoltrarlo.

È bene guardare sempre attentamente il link o il file ricevuto prima di aprirlo. Se non si ha la certezza della veridicità del messaggio ricevuto o non si conosce il suo autore, non va inoltrato.

Se non si ha nemmeno la certezza dell'identità di un contatto sconosciuto, si può provare a chiedere alcuni dettagli personali in modo tale da confermare la sua identità, così come richiedere una videochiamata o una chiamata vocale.

L'ultimo step consiste nel segnalare il messaggio, il contatto e bloccarlo in definitiva, impedendo lo scambio di qualsiasi altro tipo di informazione sensibile.