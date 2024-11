WhatsApp permetterà la ricerca delle immagini ricevute in chat su Google

G li utenti Android potranno già provare la nuova feature di WhatsApp, che verrà presto implementata in tutti gli altri smartphone

La notizia è fresca di giornata. Meta starebbe sviluppando una nuova funzione per WhatsApp che consentirebbe agli utenti di cercare le immagini condivise nelle chat e nei gruppi direttamente sul web. Secondo il popolare sito d'informazione tecnologica WABetaInfo, questa nuovissima funzione permetterà agli utenti di verificare l'autenticità delle immagini ricevute sulla piattaforma di messaggistica instantanea, aiutando a identificare se siano state manipolate o travisate.

Attualmente la funzione è disponibile nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android ed è accessibile solo ad alcuni utenti selezionati.

"Cerca sul web": di che si tratta?

La nuova opzione “Cerca sul web” per le immagini all'interno di WhatsApp consente agli utenti di inviare un'immagine a Google per la cosiddetta ricerca inversa delle immagini.

Questa funzione è simile all'attuale ricerca inversa di immagini di Google, chiamata "Circle To Search", ma la sua integrazione all'interno di WhatsApp la rendebbe decisamente più comoda.

Gli utenti potranno effettuare questa ricerca senza dover necessariamente scaricare un'immagine e poi ricaricarla su Google tramite un browser o un'app, essendo una feature integrata in-app.

Questa novità mira in primis a migliorare la trasparenza dei contenuti condivisi nelle singole conversazioni di WhatsApp. Dopotutto, una ricerca inversa rapida di immagini su Google fornirebbe agli utenti un contesto aggiuntivo per tutte le immagini ricevute, consentendo loro di determinare se queste siano state in qualche modo alterate o modificate.

La funzione si rivelerà indubbiamente utile per coloro che attualmente non possono fare riferimento alla feature del motore di ricerca "Circle to Search" o per gli utenti che desiderano una soluzione dedicata per verificare la validità di un'immagine.

"Circle To Search": la funzione antesignana di Google

Come riportato da Google, "Circle to Search" è "un nuovo modo di cercare qualsiasi cosa sul vostro telefono Android senza dover cambiare app. Ora, con un semplice gesto, potete selezionare ciò che vi incuriosisce in qualsiasi modo vi venga naturale, ad esempio cerchiando, evidenziando, scarabocchiando o toccando, e ottenere maggiori informazioni proprio dove vi trovate".

Grazie alla ricerca multipla - la possibilità di effettuare ricerche con testo e immagini allo stesso tempo - e agli ultimi aggiornamenti del colosso Tech basati sull'intelligenza artificiale, è possibile comprendere più facilmente concetti, idee o argomenti grazie alle informazioni utili raccolte sul web.

Attraverso questa importante aggiunta, anche la ricerca per immagini viene drasticamente migliorata.

