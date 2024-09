WhatsApp: come recuperare le chat?

Q uando è necessario recuperare una chat fondamentale su WhatsApp, è sempre un dilemma navigare all'interno del proprio smartphone. Ecco come recuperare facilmente le chat che perdiamo sulla piattaforma di Meta

Il timore di perdere le proprie chat su WhatsApp è sempre dietro l'angolo, specialmente quando si tratta di un telefono aziendale. Come recuperare agilmente le chat di WhatsApp ed evitare una valanga di stress?

Controllare la sezione "Archivio"

Il metodo di recupero più semplice senza dubbio quello relativo all'archivizione. Spesso e volentieri ci si ritrova a gestire una mole di messaggi (e quindi di chat/gruppi) talmente imponente che una chat potrebbe essere spostata nella sezione "Archivio" del nostro smartphone. In questo caso, basterà cercare e accedere alla relativa sezione e premere il tasto "Estrai". Inoltre - utilizzando WhatsApp sul telefono - è possibile effettuare un comodissimo backup e ripristinare la cronologia chat, specialmente nel caso in cui dovessi perdere il telefono o passare a uno nuovo.

Se impostato, WhatsApp esegue automaticamente un backup giornaliero, settimanale o mensile delle chat di ciascun utente nel database di WhatsApp del telefono. Il database in questione include sempre anche una cronologia completa delle chat. Se l'opzione di backup non è mai stata attivata oppure non è mai stata selezionata l'opzione "Non eseguire mai il backup" dopo la registrazione dell'account, purtroppo non sarà possibile vedere o recuperare i messaggi eliminati sulla piattaforma.

In presenza di un file di backup delle chat di WhatsApp, basterà accedere al menu delle impostazioni, trovate l'opzione “Chat” nell'elenco a discesa e successivamente cliccare il pulsante “Backup della chat”. In questo modo verrà mostrata la data dell'ultimo backup, che determinerà quanto tempo prima sia possibile ripristinare la cronologia delle chat di WhatsApp.

LEGGI ANCHE: WhatsApp: come vedere i messaggi eliminati?

Ripristinare le chat

Come riportato nella guida ufficiale di WhatsApp, per ripristinare correttamente le chat è necessario utilizzare lo stesso numero di telefono e account Google/iCloud usati per la creazione del backup. Pertanto, viene suggerito di eseguire un backup prima dell'effettiva disinstallazione di WhatsApp o di passare ad un qualsiasi nuovo dispositivo.

Tuttavia, non è possibile effettuare il backup o ripristinare la cronologia chat su dispositivi collegati come WhatsApp su Web, WhatsApp su Mac o WhatsApp su Windows. Per eseguire un backup o ripristinare qualsiasi, bisogna utilizzare il proprio smartphone (iPhone o Android).