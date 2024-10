WhatsApp: quali sono le ultime novità in arrivo?

W hatsApp migliorerà l'esperienza dei suoi utenti con una nuova serie di feature ad hoc, che seguono l'introduzione della prima intelligenza artificiale del social network: Meta AI.

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha introdotto la sua personalissima intelligenza artificiale, chiamata “Meta AI”, totalmente autonoma e capace di ragionare in modo complesso, seguire istruzioni, visualizzare idee e risolvere problemi complessi. Inoltre, sta pianificando l'introduzione graduale di una serie di funzionalità per migliorare l'esperienza in-app dei suoi utenti. Quali sono le principali novità in arrivo sulla piattaforma?

Aggiornamento alle videochiamate che possono essere effettuate in gruppo

Presto ciascun utente potrà avere sfondi e filtri per personalizzare le proprie videochiamate su WhatsApp e renderle uniche.

Gli sfondi in questione sono molto diversi tra di loro: dal salotto più generico ad un finto ufficio, passando per i bar d'epoca e contemporanei.

Tra i background selezionabili, figurano anche: una spiaggia, un tramonto, dreamy, una tv vintage, una festa e una foresta. Infine, è possibile scegliere tra colori e filtri di molteplici tonalità: prism light, fisheye, caldo, freddo, bianco e nero, light leak, vetro smerigliato e duo tone.

WhatsApp ha dichiarato che questa funzione non è ancora stata ufficialmente rilasciata. Bisognerà aspettare le prossime settimane per scoprire ulteriori novità.

Nuova funzione di ricerca immagini

Al momento questa funzione è disponibile per gli utenti di WhatsApp beta per Android, ma è piuttosto interessante in quanto consentirà agli utenti di cercare le immagini condivise sul web.

Inoltre, lo strumento di ricerca delle immagini permetterà anche di trovare maggiori informazioni su un'immagine specifica ricevuta, con il preciso intento di combattere la disinformazione sulle piattaforme social.

Secondo il portale WABetaInfo, quando gli utenti avviano una ricerca per immagine, questa verrà caricata su Google per essere facilmente individuata, ma non verrà condivisa all'interno di WhatsApp.

Di conseguenza, gli utenti potranno utilizzare tale feature anche per verificare la legittimità delle immagini condivise nelle loro conversazioni a partire dai post sui social media, notizie e persino meme.

Visualizzazione dei messaggi in bozza

Questa funzione aiuterà gli utenti amantenere i messaggi in bozza nel caso in cui si vogliano salvare per un secondo momento. Il messaggio non inviato, infatti, verrà visualizzato nella funzione “bozza salvata” e in una modalità molto simile ad Instagram, il che renderà più facile individuarlo piuttosto che dover aprire una singola chat.

WABetaInfo ha definito questa nuova feature "particolarmente utile, perché consente agli utenti di tenere traccia delle conversazioni lasciate incomplete senza dover aprire ogni singola chat”.

Inoltre, è possibile menzionare le persone nel proprio aggiornamento di stato.

La feature in questione - chiamata "Menzioni private" - consentirà di taggare tutte le persone specifiche con cui condividere il proprio stato. Gli user selezionati riceveranno una notifica diretta e privata e le menzioni non appariranno da nessuna parte sul vostro stato.

Nuovi temi predefiniti per le chat

Non vi piace il verde caratteristico ed identificativo di WhatsApp? L'app di proprietà di Mark Zuckerberg sta introducendo un nuovo tema predefinito per le chat, che consentirà agli utenti di personalizzarne l'aspetto, selezionando il colore preferito per le bolle di chat e gli sfondi.

Si tratta di una nuova mossa per esplorare l'implementazione di nuovi temi con più stili di design, in particolare per i dispositivi Android, il cui rilascio è previsto in un futuro aggiornamento.

Bloccare i messaggi provenienti da contatti sconosciuti

Nella sua costante missione di protezione della privacy, WhatsApp introdurrà una nuova funzione che bloccherà i messaggi provenienti da account sconosciuti.

Ciò significa che WhatsApp bloccherà automaticamente i messaggi provenienti da account sconosciuti se superano un certo volume di messaggi, allo scopo di proteggere gli utenti da messaggi indesiderati o potenzialmente dannosi. Questa nuova implementazione ridurrà anche la quantità di spam e di messaggi indesiderati che possono affaticare l'applicazione. Tuttavia, non ci sono notizie su quando questa funzione verrà rilasciata.