WhatsApp ha lanciato una nuova interfaccia per foto e video

W hatsApp sta per lanciare una nuova interfaccia che comprenda una lunga lista di personalizzazioni per tutti i suoi utenti, a partire dalle foto e dai video condivisi in chat

Nell'articolo:

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il suo programma Beta di Google Play, che offre agli utenti un'anteprima veramente esclusiva di una nuova funzione, con l'obiettivo di consentire la modifica del colore caratteristico dell'app. Un'altra novità inclusa nell'aggiornamento sembrerebbe essere l'eliminazione di tutti quei passaggi ritenuti superflui al momento della condivisione di un contenuto.

In questo modo, WhatsApp consente finalmente di selezionare immediatamente più foto o video contemporaneamente, migliorando senza alcun dubbio l'esperienza di condivisione degli album.

Come riportato da HDBlog, ecco alcune delle principali novità di questo aggiornamento:

Un nuovo pulsante per la condivisione in alta qualità , che elimina la necessità di passare dall'editor.

, che elimina la necessità di passare dall'editor. La possibilità di aggiungere didascalie agli album completi , non solo alle singole foto.

, non solo alle singole foto. I l raggruppamento automatico dei contenuti in un unico messaggio quando si aggiunge una didascalia.

quando si aggiunge una didascalia. Una visualizzazione migliorata all'interno della lista chat, che mostra il numero di elementi. contenuti in un album.

L'ultima versione beta 2.24.23.18 arriva anche con una nuova opzione di personalizzazione del tema, che consente agli utenti di modificare quello che dal 2011 è sempre stato il colore principale e distintivo dell'app targata Meta. Questa funzione è attualmente in fase di sviluppo, ma promette di offrire in futuro un'esperienza più personalizzata agli utenti di WhatsApp. L'intenzione primaria è quella di introdurre una lunga lista di temi di chat personalizzati, con circa 20 nuovi colori per gli utenti iOS e Android.

Nel tema chiaro, il classico colore verde sarà sostituito - per esempio - dal nero, che creerà un design moderno e minimalista. Invece, nel tema scuro il bianco diventerà il colore principale, rendendo più facile la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

Se proprio in questi giorni state testando la Beta di WhatsApp, potreste avere accesso alla funzione prima degli altri. Pertanto, non vi resta che tenere d'occhio i futuri aggiornamenti legati all'applicazione per vedere quando la nuova opzione di personalizzazione del tema sarà effettivamente disponibile e fruibile per tutti gli utenti.