WhatsApp introdurrà una nuova funzione per le notifiche sui gruppi

W hatsApp migliorerà l'esperienza dei suoi utenti a partire dalla personalizzazione delle notifiche di gruppo

WhatsApp continua a lanciare nuove funzioni volte a migliorare l'esperienza dei suoi utenti, tramite la sua versione Beta. Tra le più recenti, figura una maggiore personalizzazione delle notifiche nelle chat di gruppo. Utilizzarle è sicuramente un vantaggio, in quanto consentono di chattare contemporaneamente con più persone, amici e familiari. Tuttavia, ricevere una marea di messaggi continuativamente può diventare estremamente fastidioso. Ecco che WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova funzione per le notifiche sui gruppi

Pertanto, cosa succede quando vengono silenziate tutte le notifiche dei gruppi? WhatsApp ha deciso di introdurre una novità, che è stata prontamente notata da alcuni utenti nell'ultimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica istantanea per gli smartphone targati Android.

Invece di silenziare semplicemente una chat di gruppo, gli utenti possono ora selezionare quali tipi di avvisi vogliono mantenere silenziosi.

Nello specifico, l'aggiornamento consente agli utenti di scegliere se ricevere le notifiche per "Tutti" (ergo ogni messaggio di gruppo) o solo per gli "Highlights". Una volta attivata l'opzione "Highlights", verranno inviate notifiche per le cosiddette menzioni, risposte e altri messaggi rilevanti.

La cosa interessante è che gli “Highlights” si presentano nelle singole chat anche nella versione dell'app non in beta testing, nello specifico quando si “silenziano” le notifiche di gruppo.

I gruppi con un maggior numero di utenze avranno comunque una sezione “Highlights”, mentre per i gruppi più piccoli si riceverà in sostanza un'unica notifica.

Le nuove opzioni saranno estremamente utili se siete membri di grandi gruppi WhatsApp, dove le notifiche e i messaggi possono essere veramente troppi e impedire un utilizzo sano della piattaforma.