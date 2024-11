WhatsApp: come sapere se esiste un numero di telefono?

C ome capire se un numero di telefono sia effettivamente valido su WhatsApp? Ci pensa direttamente l'app di messaggistica istantaea

Nonostante WhatsApp sia estremamente popolare e la maggior parte delle persone in tutto il mondo lo utilizzino regolarmente, non tutti i numeri di telefono hanno un account WhatsApp collegato.

Questo perché, come spiegato in maniera esaustiva da Medium, WhatsApp è un servizio indipendente dal gestore di telefonia mobile e spetta al proprietario della linea mobile registrarsi sulla piattaforma di messaggistica istantanea per inviare e ricevere messaggi con altri utenti.

C'è una funzione super utile, che consente di verificare se una persona di cui si conosce il numero di telefono utilizza o meno WhatsApp. Questo aspetto è fondamentale, poichè nei rapporti tra aziende e clienti - per una comunicazione affidabile ed efficace - è sempre bene sapere in anticipo se sia possibile raggiungere i clienti tramite l'app Meta oppure utilizzare canali di comunicazione meno efficaci.

Ecco una rapida lista di passaggi da seguire per accertarsene:

Aprite WhatsApp e trovarsi nella schermata Chat.

Toccate il pulsante "Nuova chat" in alto a destra.

Selezionate "Nuovo contatto".

Digitate o incollate il numero di telefono completo che si desidera controllare.

Se il proprietario di questo numero ha un account WhatsApp, apparirà un segno di spunta verde e la scritta “Questo numero di telefono è su WhatsApp”.

Se il numero non è stato effettivamente registrato, ergo nel caso in cui l'app non sia stata scaricata e installata sul proprio smartphone, verrà visualizzato il messaggio: “Questo numero di telefono non è su WhatsApp. Invitalo sull'app”.

Se, invece, il numero selezionato è già salvato sul telefono e ha un account WhatsApp, verrà visualizzato un segno di spunta verde e con la seguente scritta: “Questo numero di telefono è già nei tuoi contatti. Visualizza contatto”.

Annullate per uscire da questa opzione o digitare il nome e il cognome di una persona insieme ad altri dettagli prima di toccare il tasto "Salva" (i dettagli del contatto verranno esaminati nella schermata successiva). È importante non abusare di questa funzione, perché WhatsApp si rifiuterà di controllare i nuovi numeri di telefono dopo un certo numero di "tentativi".