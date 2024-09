WhatsApp: come inviare messaggi anonimi?

W hatsApp consente anche di mandare dei messaggi in via del tutto anonima. Ecco come potete farlo in agilità sul vostro smartphone.

WhatsApp è diventata l'applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza, che consente di inviare messaggi di testo, messaggi vocali, condividere aggiornamenti sul proprio stato, creare chat di gruppo ed effettuare chiamate vocali/video ai propri amici e familiari.

Ormai la sua rilevanza è globale, dato che che vanta miliardi di utenti mensili, soprattutto grazie alla sua interfaccia facile da usare e all'accessibilità a costo zero. Ma è possibile inviare messaggi anonimi su WhatsApp?

WhatsApp si attiva con un numero di telefono valido

Tutti gli utenti attivi di WhatsApp sanno che l'applicazione richiede un numero di telefono per creare un account. Senza un numero di telefono valido, infatti, non è possibile creare un account sull'app o utilizzare i suoi servizi. Perciò, dopo aver inserito un numero di telefono valido, viene inviato un codice di autenticazione via SMS, che gli utenti devono inserire su WhatsApp per completare il processo di creazione dell'account.

Ma è possibile inviare messaggi anonimi su WhatsApp?

Con questo sistema, gli utenti spesso si chiedono se sia possibile inviare messaggi anonimi su WhatsApp. La risposta è sì, ma non come si può pensare. L'applicazione fondata da Jan Koum e Brian Acton non è in grado di nascondere il proprio numero durante l'invio di un messaggio. Tuttavia, ci sono alcune pratiche soluzioni che consentono di nascondere facilmente il proprio numero di telefono.

Ad esempio, è possibile utilizzare applicazioni per numeri di telefono virtuali con l'intento di generare un numero di telefono ad hoc. Una volta generato, si può usare quel numero per creare un account su WhatsApp. Dopo aver creato l'account in questione, è possibile inviare un messaggio. Se vi registrate con un numero di telefono virtuale, il destinatario del messaggio inviato non conoscerà mai la vostra identità. Spesso e volentieri, è necessario affidarsi anche ad altre applicazioni o servizi di terze parti. Un altro stumento utile è la creazione di un link per messaggi anonimi, che potete creare e condividere con chiunque. Cliccando su un semplicissimo link, possono inviare un messaggio o un contenuto senza sapere chi siete.

Per creare un link per un messaggio anonimo su WhatsApp, basta aprire uno dei tanti browser disponibili (Safari, Google Chrome etc.) e cercare un generatore di messaggi segreti. Una volta individuato il sito web più adatto alle esigenze del singolo utente, è necessario inserire un nome e/o nickname e cliccare su "Ottieni link".

Dopo aver cliccato sulla dicitura "Ottieni link", la pagina verrà caricata e il link per i messaggi anonimi diventerà disponibile, per poi essere salvato, copiato e condiviso.

