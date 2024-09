WhatsApp: come mandare la posizione?

L a funzione "Live Location" (o "Posizione in diretta") di WhatsApp è un salvavita importantissimo, specialmente nel momento del bisogno. Ecco come attivarla.

WhatsApp, una delle migliori app di messaggistica e di video chat al mondo, offre una comodissima e pratica funzione - chiamata "Live Location" (o "Posizione in diretta") - che consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale con amici, familiari o colleghi.

Se volete incontrare qualcuno, tenere traccia degli spostamenti dei vostri cari o garantire la sicurezza durante un viaggio, la condivisione della vostra posizione in diretta sull'app può essere indubbiamente uno strumento prezioso.

Inoltre, è possibile interrompere la condivisione della posizione in tempo reale in qualsiasi momento. Una volta interrotta o scaduta, la posizione live non sarà più condivisibile con qualcuno.

Questa funzione, infatti, è crittografata end-to-end. Il che significa che nessuno può vedere la vostra posizione live, tranne le persone con cui l'avete condivisa.

Le persone con cui si è condivisa la posizione in diretta continueranno a vederla come un'immagine statica in miniatura e potranno toccare l'immagine per vedere l'ultimo aggiornamento.

Come abilitare la funzione "Posizione in diretta"?

Per condividere la propria posizione in tempo reale, è necessario in primis abilitare i permessi di localizzazione sul telefono accedendo alle impostazioni del proprio smartphone.

Cliccando sulle Impostazioni del telefono e "Applicazioni", bisognerà toccare l'icona di WhatsApp, seguita da "Autorizzazioni" e "Posizione".

È possibile scegliere tra tre opzioni: “Consenti solo durante l'utilizzo dell'app”, “Chiedi ogni volta” e “Non consentire”.

In questo modo, aprendo una chat individuale o di gruppo e toccando nella sezione "Allegati", sarà possibile condividerla agevolmente e si potrà pure definire il periodo di tempo in cui si desidera condividere la posizione live. La condivisione della posizione live cesserà dopo il periodo di tempo selezionato.

La condivisione della posizione in tempo reale su WhatsApp è sicuramente una funzione potente che migliora la comunicazione, la convenienza e la sicurezza.

Come per ogni funzione di condivisione della posizione, è essenziale utilizzarla in modo responsabile e tenere conto dei problemi di privacy. Approfittate dei vantaggi della condivisione della posizione in tempo reale in-app per tenervi in contatto solo con chi vi sta a cuore e di cui vi fidate ciecamente.