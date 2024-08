WhatsApp: in arrivo le reaction rapide con un doppio tap

W hatsapp sta per introdurre una nuova funzione già popolare su Telegram: il double tap, ovvero la funzione di reazione con doppio tocco, per rendere le conversazioni tra utentie più intuitive e veloci

WhatsApp è un'app in continua evoluzione per migliorare le modalità di interazione tra i suoi utenti. L'ultimo aggiornamento in arrivo sull'app di Meta è il double tap, ovvero la funzione di reazione con doppio tocco, progettata per rendere più veloce e intuitiva l'espressione delle emozioni attraverso i messaggi. Questa nuova feature di reaction rapide - attualmente disponibile nella beta di WhatsApp per Android 2.24.16.7 - promette di semplificare notevolmente il modo in cui gli utenti interariscono con i messaggi.

LEGGI ANCHE - WhatsApp cambia il suo menu principale: ecco tutti gli aggiornamenti dell’app

Double tap: come funziona concretamente?

Questa funzione mira anche a velocizzare notevolmente il processo di reazione, rendendo ancora più comodo per gli utenti esprimere rapidamente i propri sentimenti. La funzione di reazione con un doppio tocco, infatti, è stata progettata per risparmiare tempo e migliorare la comunicazione attraverso un'emoji del cuore predefinita, garantendo agli utenti di rimanere sempre coinvolti nelle conversazioni senza alcun tipo di interruzione.

Come riportato da WABetaInfo, cliccando due volte su un messaggio, gli utenti potranno reagire istantaneamente ai messaggi ricevuti con un'emoji del cuore predefinita e soprattutto senza cercarlo nell'attuale barra delle reazioni. Attualmente non è prevista un'opzione per disattivare questa funzione, che potrebbe indubbiamente causare disagi ad alcuni utenti nel reagire accidentalmente a vecchi messaggi mentre scorrono la cronologia delle chat.

Quando sarà disponibile la nuova funzione su WhatsApp?

La funzione di reazione con un doppio tocco è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile in un prossimo aggiornamento. Tra i suoi ultimi aggiornamenti, WhatsApp aveva già introdotto diversi strumenti volti a migliorare l'esperienza degli utenti. Ne è un chiaro esempio la scorciatoia per le reazioni ai contenuti (audio, video), che consente agli utenti di reagire rapidamente a foto, video e GIF direttamente dalla schermata di visualizzazione dei media.

Anche altre popolari app di messaggistica Android stanno implementando nuove funzioni sulla scia della reazione con un doppio tocco. Google Messages, ad esempio, l'ha introdotta a febbraio, consentendo agli utenti di dare rapidamente un pollice in su con un doppio tocco.