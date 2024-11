WhatsApp: in arrivo le bozze per tutti gli utenti dell’app

D imenticatevi i messaggi in sospeso! Su WhatsApp stanno per essere lanciate le bozze e ora recuperare il contenuto delle chat sarà più facile

WhatsApp ha ufficialmente annunciato l'introduzione di una nuova funzione di bozza per tutti gli utenti Apple, che consente di rivedere facilmente i messaggi che non sono mai stati inviati direttamente dall'elenco delle chat.

La feature in questione, che dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane, segnala i messaggi parzialmente scritti con una semplice etichetta in rosso - che riporta la dicitura “Bozza” - consentendo agli utenti di identificare a colpo d'occhio i testi incompleti.

Secondo WABetaInfo, uno dei principali portali d'informazione sull'universo di WhatsApp, questa aggiunta vuole aiutare gli utenti a gestire in modo più efficace le conversazioni interrotte, riducendo al minimo le possibilità che i messaggi rimangano non inviati.

Come funziona la feature "Bozze"?

Grazie all'aggiunta dell'etichetta “Bozza”, gli utenti non devono più controllare manualmente ogni chat per individuare i testi da sistemare o correggere, allungando il processo di invio dei messaggi all'interno di una conversazione.

L'aggiornamento, riportato nel registro delle modifiche dell'App Store ufficiale di WhatsApp, ha lo scopo di migliorare l'organizzazione degli utenti e di garantire che i messaggi importanti abbiano meno probabilità di essere dimenticati in mezzo alla routine.

La funzione di bozza dei messaggi è attualmente in fase di distribuzione ad alcuni beta tester attraverso Google Play, ma WhatsApp prevede indubbiamente di estenderla ad un maggior numero di utenti nelle prossime settimane.

Per verificare se questa funzione sia disponibile sul proprio smartphone, è sufficiente digitare un messaggio in qualsiasi chat e non inviarlo. Una volta tornati all'elenco delle chat - accanto alla conversazione predefinita - dovrebbe comparire un'etichetta di bozza volta ad indicare come la funzione si sia "attivata" per l'utente.

È bene aggiornare WhatsApp alla sua ultima versione per assicurarsi che questo accada.