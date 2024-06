B asta sticker statici! È arrivato il momento di fare spazio a Lottie, una piattaforma che permette di creare animazioni di grande qualità, più fluide e dai colori ancora più brillanti.

WhatsApp è da sempre la piattaforma di messaggistica istantanea di riferimento nel panorama tech.

Da tempo l'app del colosso Meta propone ai suoi utenti una vera e propria galleria di adesivi in cui realizzare delle ricerche tematiche per individuare gli sticker (o le GIF) più adatti per comunicare un sentimento o un'opinione. Per questo motivo, WhatsApp ha lavorato a lungo con l'obiettivo di introdurre su WhatsApp degli adesivi realizzati - nello specifico - con un framework chiamato Lottie.

Cos'è Lottie?

Si tratta di una piattaforma che permette di creare animazioni di grande qualità, decisamente più strutturate e con delle transazioni più dinamiche di quelle che si possono ottenere utilizzando il formato WebP che - al contrario - offre un'ottima qualità visiva, ma presenta delle animazioni più statiche e meno ad effett.

Come già anticipato attraverso la sua versione versione beta, WhatsApp ha deciso di introdurre definitivamente il supporto agli adesivi Lottie nel nuovo aggiornamento dell'app sia su Android, sia su iOS.

Per iniziare a capire come siano gli adesivi made by Lottie, al momento è possibile scaricare solo un set di sticker - ribattezzato "I'm Just a Girl" e firmato da BUCK per WhatsApp. Per poterlo installare e successivamente visualizzare, vi basterà aggiornare WhatsApp per Android o iOS all'ultima versione disponibile. Pertanto, non solo il supporto ai nuovi sticker Lottie è già disponibile per tutti gli utenti che hanno aggiornato WhatsApp per Android ed iOS (tale supporto sarà anche disponibile anche per la versione desktop della stessa applicazione), ma questa novità sembrerebbe essere solo l'inizio per l'azienda da Jam Koun e Brian Acton.

Quali sono gli scenari futuri di Lottie?

Ad oggi gli sviluppatori non hanno ancora dato la possibilità di creare adesivi Lottie con applicazioni di terze parti, ma potrebbe trattarsi di qualcosa che arriverà in futuro. Dopotutto, la versione beta 2.24.5.10 di WhatsApp è stata la prima ad accennare al piano di Meta di introdurre gi adesivi Lottie, quindi la stessa piattaforma di messaggistica istantanea è ancora in una fase di sperimentazione per quanto riguarda questa nuovissima funzione. Il nuovo tipo di adesivo renderà l'esperienza dell'invio di adesivi WhatsApp ancora più divertente, specialmente quando verranno sviluppati altri pacchetti di adesivi nel prossimo futuro.