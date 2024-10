WhatsApp: in arrivo i “like” sugli stati e le menzioni private

W hatsApp sta diventando sempre più come Instagram. Tra le sue ultime novità, i "mi piace" allo stato, le menzioni private e le ricondivisioni

Lo stato di WhatsApp è da sempre il modo migliore per restare in contatto con amici e familiari.

Con alcune aggiunte importanti: i "like" allo stato WhatsApp, le menzioni private e la possibilità di ricondividere uno stato in cui ti hanno menzionato, raggiungere la propria famiglia e i propri amici diventa più semplice.

"Mi piace" allo stato WhatsApp

Per far sapere ad un utente che lo stai pensando o che ti piace il suo stato, basta un semplice tap per far comparire un cuore verde, che richiama proprio la tonalità distintiva dell'app targata Meta.

I "like" allo stato WhatsApp sono privati e non vengono conteggiati, per cui solo la persona che ha pubblicato lo stato può vederli nella lista delle visualizzazioni.

Menzioni private

Questa feature è fondamente per far sì che le persone più vicine ad un utente, vedano il suo stato e lo ricondividano con il proprio pubblico, menzionandole privatamente.

Quando qualcuno viene menzionato privatamente, l'utente in questione riceve una notifica privata e la menzione non viene mostrata nel proprio stato.

Questa funzioni verranno implementate nel corso del tempo e saranno disponibili su scala globale solo in futuro. Nei prossimi mesi, WhatsApp si impegnerà ad aggiungere altre funzioni legate alla gestione del proprio stato e ad una nuova scheda chiamata "Aggiornamenti".

In questo modo, stare in contatto con le persone più significative sarà ancora più semplice.

“Lo Stato di WhatsApp è il modo migliore per rimanere in contatto con le persone a noi care. Ora stiamo rendendo questo strumento ancora migliore. Con l'aggiunta dei like al proprio stato, ricondividendolo quando si viene menzionati, stiamo rendendo più facile raggiungere le persone che contano di più”, ha dichiarato l'app di Mark Zuckerberg in un post sul suo blog ufficiale. Inoltre, ha aggiunto: “Nei prossimi mesi introdurremo altre funzioni sempre più personalizzate, per semplificare la vicinanza con gli utenti a cui siamo maggiormente legati”.