WhatsApp: in arrivo i chatbot Meta AI integrati in-app

C on l'avvento della Meta AI di Mark Zuckerberg, anche Whatsapp avrà il suo chatbot integrato pronto per essere utilizzato in-app

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha confermato che Meta AI - l'assistente di intelligenza artificiale gratuito dell'azienda americana - è ufficialmente in arrivo e porterà con sé tante importanti novità che verranno inplementate nelle app che siamo soliti usare nel quotidiano: da TikTok ad Instagram, passando per WhatsApp. Si tratta indubbiamente della più grande spinta dell'azienda verso l'intelligenza artificiale.

L'assistente è in grado di rispondere alle domande, creare animazioni e generare immagini, come dichiarato in un video dallo stesso Zuckerberg. Meta AI è stato costruito sull'ultimo modello linguistico di grandi dimensioni dell'azienda, Meta Llama 3, anch'esso annunciato giovedì. Lo strumento di intelligenza artificiale è il concorrente di Meta rispetto a ChatGPT di OpenAI e il più recente Google Gemini. La vera novità, unica nel suo genere, risiede nel fatto che Meta abbia stretto una partnership con Google e Microsoft per fornire risultati dai motori di ricerca di entrambe le aziende.

Negli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android, WABetaInfo aveva annunciato i grandi cambiamenti messi in atto dalla piattaforma di messaggistica istantanea, a partire dalla sua nuova funzione opzionale per consentire agli utenti di generare immagini di sé stessi utilizzando l'intelligenza artificiale. Grazie a questa funzione, gli utenti avrebbero potuto creare immagini personalizzate generate dall'intelligenza artificiale, scattando in primis una serie di foto di impostazione. Queste foto sarebbero state analizzate da Meta AI per produrre una rappresentazione accurata dell'utente in vari scenari o stili.

Mark Zuckerberg racconta le nuove implementazioni della sua Meta AI, presto in arrivo

Meta AI chatbot: come funziona su WhatsApp?

Meta AI è integrata nella casella di ricerca delle app di WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, in modo che gli utenti possano facilmente porre domande alle quali il nuovo strumento può rispondere.

ll chatbot Meta AI, nello speifico, è un assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale integrato nell'applicazione WhatsApp. Questa innovativa funzione consente agli utenti di interagire con l'avanzata tecnologia AI di Meta direttamente attraverso le loro chat, come se avessero a disposizione un "amico" utile e informativo all'interno di quella che è la piattaforma di messaggistica più utilizzata su scala globale.

Attualmente, il chatbot Meta AI è disponibile solo per un numero limitato di utenti a livello globale. Chiunque sia abilitato ad utilizzarlo, dovrà scaricare l'utima versione di Whatsapp, individuare la nuova icona Meta AI (un cerchio rotondo viola/blu) nella parte superiore della schermata della chat di WhatsApp (iOS) o del menu della chat (Android), toccare l'icona in questione per avviare il chabot ed iniziare una conversazione.

L'assistente AI di WhatsApp può essere integrato nelle chat esistenti. È sufficiente digitare “@” seguito da “Meta AI” in una finestra di chat e una richiesta specifica (a piacere). L'intelligenza artificiale risponderà all'interno della chat stessa.