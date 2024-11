WhatsApp: la gestione dei contatti diventa più semplice con l’introduzione delle liste

W hatsApp ha introdotto la funzione "Elenchi" per consentire una migliore organizzazione delle liste conatti sul proprio smartphone

Nelle prossime settimane, WhatsApp metterà a disposizione dei suoi utenti un'altra funzione, chiamata elenco di chat personalizzato. Tale funzionalità consente agli utenti di organizzare le proprie chat e di distinguere tra vari gruppi di contatti.

Con questa funzione, che possiamo ribattezzare "Elenchi", gli utenti dell'app targata Meta possono anche filtrare le loro chat con categorie personalizzate di loro scelta.

Sia che si crei un elenco per la famiglia, per il proprio condominio o sul lavoro, questa nuova feature aiuta a non perdere il focus sulle conversazioni più importanti e imperdibili.

Per usufruire della funzione liste, bisogna aprire WhatsApp e toccare il segno "+" nella barra dei filtri presente nella parte superiore della scheda Chat. Una volta effettuata questa mossa, è possibile creare e modificare facilmente gli elenchi premendo a lungo su uno di essi.

WhatsApp consente di aggiungere agli elenchi sia le chat di gruppo che le conversazioni individuali. Se avete più elenchi, potete scorrere orizzontalmente la barra dei filtri per visualizzarli tutti.

L'azienda ha lanciato questa funzione il 31 ottobre per i beta tester e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Se non la vedete ancora, non preoccupatevi. Vi basterà aggiornare il vostro smartphone all'ultima versione del suo sistema operativo.

Oltre all'aggiornamento del tema della chat, WhatsApp ha migliorato anche le sue funzionalità di videochiamata con diverse novità. In seguito ai suoi ultimi aggiornamenti, gli user potranno applicare dei veri e propri filtri durante le loro videocall, come "Warm" (Caldo), "Cool" (Freddo) e "Dreamy" (Sognante) durante le chiamate.

Inoltre, come vi avevamo già anticipato, il team di sviluppatori ha anche introdotto la personalizzazione del proprio sfondo, offrendo opzioni particolari: dalla spiagga caraibica ai salotti accoglienti, passando per una semplice sfocatura in modo tale da garantire la privacy dell'utente.

Per migliorare l'esperienza visiva durante le videochiamate, soprattutto in ambienti scarsamente illuminati, WhatsApp ha lanciato persino la duplice funzione “Luce bassa” e “Ritocco”, pensate specialmente per gli utenti che si preoccupano della qualità dei loro video in diretta (e non solo).