WhatsApp: in arrivo la funzione “preferiti”. Di che si tratta?

W hatsApp ha introdotto la funzione "Preferiti" per consentire ai suoi utenti accedere più rapidamente ai contatti e alle chat più importanti

Dopo l'annuncio dell'arrivo dei chatbot Meta AI integrati in-app, WhatsApp ha recentemente svelato sul suo blog ufficiale il lancio di una nuova funzione, che vuole consentire ai suoi utenti di accedere più rapidamente ai loro contatti e alle chat più importanti.

Da luglio 2024 si possono trovare rapidamente le persone e i gruppi più importanti nella parte superiore della scheda Chiamate e come filtro per le tue chat. Che si tratti della chat di gruppo con la famiglia o del tuo migliore amico, i "Preferiti" di ciascun utente saranno gli stessi per le chat e le chiamate, così potranno essere selezionati rapidamente e facilmente anche dalla scheda Chiamate.

Come riportato anche da Smartworld, si tratta di una nuova funzione che è stata chiamata “Preferiti”. La funzionalità sarà disponibile all'interno delle Chiamate sull'app di messaggistica istantanea targata Meta e come filtro delle chat di WhatsApp.

Come selezionare i propri Preferiti su WhatsApp?

In pochi e semplici passi, potrete contattare e accedere senza problemi sotto le voci Chiamate e Chat. Basterà aprire WhatsApp sul proprio dispositivo mobile, tablet o desktop. Nella schermata Chat, si dovrà selezionare il filtro Preferiti e successivamente i propri contatti o gruppi. Nella schermata Chiamate. infine, bisognerà cliccare sulla scritta Aggiungi preferito. È possibile scegliere tutti i contatti desiderati, che verranno raggruppati nella parte superiore della pagina.

Per gestire i preferiti, invece, basterà andare su Impostazioni > Preferiti > Aggiungi ai preferiti, dove sarà possibile riordinare i propri amici in qualsiasi momento.

WhatsApp ha fatto sapere che il lancio della nuova funzione “Preferiti” è appena cominciato nella giornata di oggi, 17 luglio. Come nel caso della maggior parte dei nuovi aggiornamenti, per poter vedere il nuovo strumento sull’applicazione del proprio smartphone bisognerà in alcuni casi attendere ancora qualche settimana. La nuova funzione, infatti, sarà introdotta per tutti gli utenti gradualmente.

Attualmente si riescono a vedere solo nell'app per iOS, mentre nell'app per Android, aggiornata all'ultima beta, ancora non sono effettivamente visualizzabili.