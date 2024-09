WhatsApp: come creare un gruppo?

I gruppi sono uno strumento indispensabile nella vita privata e sul lavoro, per la gestione e la fluidità delle comunicazioni sul proprio smartphone. Ecco come crearne uno e gestirlo

Che piacciono e meno, i gruppi su WhatsApp rimangono un'importante modalità di comunicazione in-app tra molteplici utenti. I gruppi sulle piattaforme social contribuiscono a creare una sorta di comunità virtuale, fornendo uno strumento immediato per garantire la comunicazione continua tra i loro membri.

I gruppi della piattaforma targata Meta consentono di chattare fino a 1.024 persone, consentendo la condivisione di diversi contenuti (documenti, foto e video) con tutti i membri del gruppo, invece di fare affidamento solo sulle chat one-to-one e sui messaggi privati.

Credits: WhatsApp

Come si crea un gruppo su WhatsApp?

Per creare un nuovo gruppo, basta cliccare su "New chat" e poi su "Nuovo gruppo".

Successivamente, bisogna selezionare i contatti da aggiungere al gruppo e inserire l'oggetto (o nome) del gruppo in questione. Il nome sarà visibile a tutti i membri e non può superare i cento caratteri.

È possibile aggiungere una o più emoji all'oggetto del gruppo, selezionandole direttamente dalla tastiera.

Inoltre, si può anche aggiungere un'immagine al gruppo cliccando sul simbolo della fotocamera del nostro smartphone, scegliere "Scatta foto", "Carica foto" e "Emoji e Sticker". Una volta impostata, l'immagine sarà visibile accanto al gruppo nell'elenco delle chat.

Le caratteristiche principali dei gruppi WhatsApp

Se si viene designati amministratori di un gruppo, le modalità di controllo dell'amministratore sono numerose. È possibile scegliere gli utenti attivi come amministratori e gestire chi può modificare le impostazioni del gruppo. Inoltre, allargare il gruppo è facilissimo grazie alla presenza dei cosiddetti link di invito. Si tratta di uno strumento efficace per aggiungere nuovi membri, senza doverli aggiungere uno per uno all'elenco dei contatti.

Infine - quando la discussione è in fermento - la funzione di menzione '@', consente di assicurarsi di non perdersi nessun messaggio nella cronologia delle chat sul proprio dispositivo.

Quando si ha a che fare con grandi gruppi WhatsApp, è indubbiamente essenziale garantire anche la pertinenza dei contenuti condivisi, ridurre al minimo il potenziale di spam e incoraggiare i membri a partecipare attivamente alle discussioni e alle attività in-app proposte dagli amministratori del gruppo.