WhatsApp: come segnalare una persona?

W hatsApp permette di tutelare la privacy dei suoi utenti consentendo di segnalare chat e numeri indesiderati

Quante volte vi è capitato, su WhatsApp, di ricevere messaggi o chiamate indesiderate? Per evitare di ricevere questi messaggi è molto semplice: basta bloccare il contatto o segnalarlo, specialmente se si pensa che stiano inviando contenuti problematici o spam.

Come riportato nella guida ufficiale di WhatsApp, quando viene bloccato un contatto, la chat esistente rimane di default nell'elenco personale delle chat. In alternativa, è necessario eliminare completamente la chat (se si desidera rimuoverla dal proprio elenco delle chat) oppure archiviarla. Si può anche sbloccare il mittente, se si decide di ricevere nuovamente messaggi da un dato utente.

Cosa, invece, non si può fare? Bloccare un gruppo. In alternativa, si può abbandonare e bloccare l'amministratore. Infine, si possono agilmente modificare le impostazioni sulla privacy per evitare che contatti sconosciuti aggiungano il proprio numero a dei gruppi indesiderati. Nel caso estremo in cui si ritenesse di essere in pericolo, o che qualcun altro lo sia, è bene contattare direttamente i servizi di emergenza locali.

WhatsApp riceve di norma gli ultimi cinque messaggi che vengono inviati dal mittente o dal gruppo segnalato, che ovviamente non riceveranno alcuna notifica al riguardo. Inoltre, l'app targata Meta riceve due elementi importanti: l'ID utente o gruppo segnalato e tutte le iormazioni sul momento in cui il messaggio è stato inviato, così come sul tipo di messaggio inviato come immagine, video o testo.

Se segnali un gruppo, non ne farai più parte. Se vuoi rientrare in un gruppo che hai segnalato, l'amministratore del gruppo dovrà invitarti nuovamente.

Per segnalare un contatto o un mittente sconosciuto:

Apri la chat con il mittente che vuoi segnalare. Tocca il nome del contatto o il numero di telefono sconosciuto per vedere nel dettaglio la sezione "Info chat". Scorri fino in fondo allo schermo e tocca la dicitura: "Segnala" o "Segnala e blocca".

Per segnalare un gruppo:

Apri il gruppo che desideri segnalare. Tocca il nome del gruppo, quindi clicca sulla dicitura "Segnala gruppo" > "Segnala".