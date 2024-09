WhatsApp: come fare un backup?

V i siete sempre chiesti come effettuare un backup della cronologia per iOS e Android tramite WhatsApp? Ve lo raccontiamo in maniera dettagliata

È possibile eseguire il backup della cronologia delle chat di WhatsApp, utilizzando il proprio account Google? La risposta è sì. Prima di iniziare, è bene assicurarsi di aver attivato un account Google sul proprio dispositivo, di aver installato tutti i servizi essenziali Google Play, uno spazio libero sufficiente per creare il backup in questione e una connessione Internet forte e stabile.

Come fare un backup con un dispositivo Android

Per effettuare un backup di WhatsApp tramite dispositivo Android, bisogna cliccare su "Toccare Altro" > "Impostazioni" > "Chat". Dopodichè, è bene cliccare su "Backup delle chat" > "Backup nell'account Google".

Gli step successivi consistono nel selezionare una pianificazione di backup, scegliendo anche l'account Google su cui si vogliono caricare i backup delle chat.

Se non si dispone di un account Google collegato, si deve toccare la dicitura "Aggiungi account" quando richiesto e inserire le proprie credenziali.

Infine, bisogna toccare la scritta con l'icona Backup tramite cellulare per selezionare la rete che si desidera utilizzare per i backup.

Se la frequenza del backup di WhatsApp dell'account Google è impostata su Giornaliero, il backup delle chat sull'account Google verrà eseguito ogni sera dopo il backup locale.

In alternativa, si può eseguire il backup manuale delle chat in qualsiasi momento. Basterà Toccare Altro > " Impostazioni", "Toccare Chat" > "Backup delle chat".

Una volta selezionate le foto, si può anche avviare un backup crittografato end-to-end, ideando una password o utilizzando una chiave di crittografia a 64 cifre.

Come fare un backup con un dispositivo iOS

È possibile impostare backup automatici e programmati toccando il Backup automatico nelle Impostazioni di WhatsApp e scegliendo la frequenza di backup. In questo modo verrà eseguito delle chat sul proprio account iCloud.

Per eseguire manualmente il backup di uno dei vostri progetti, vi toccherà aprire le Impostazioni di WhatsApp, toccare la chat di riferimento ed effettuare un backup immediato.

È bene precisare che i backup includono i messaggi e i media inviati e ricevuti nelle comunità. Includono anche gli aggiornamenti condivisi sui canali WhatsApp, ma non includono i media, a meno che non siate l'amministratore del canale.

