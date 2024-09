I canali su WhatsApp sono la funzione perfetta per essere sempre aggiornati in tempo reale, senza perdersi alcuna news. Ecco come si creano.

Quante volte avete pensato di condividere un aggiornamento o connettervi con i vostri follower in tempo reale? È possibile farlo direttamente tramite Whatsapp.

Come creare un canale su WhatsApp?

Per iniziare, è necessario creare un account sulla popolare piattaforma targata Meta e che quest ultimo sia stato aggiornato possibilmente alla sua ultima versione.

Per l'account WhatsApp che crea il canale e per gli account dei suoi amministratori, ma anche per aumentare la sicurezza del canale in questione, bisogna attivare una comoda verifica in due passaggi.

Una volta impostata l'autenticazione a due fattori, basterà aprire WhatsApp Web e andare sulla sezione "Canali" cliccando sull'icona in questione.

Successivamente, premendo il tasto "Crea Canale" e poi "Continua", si potrà aggiungere un nome al canale stesso per terminarne la creazione.

Infine, è possibile personalizzare il proprio canale aggiungendo una descrizione e un'icona. Per facilitarne l'accesso, appuntare fino a due canali in cima all'elenco può essere un buon compromesso.

Come aggiungere gli amministratori al canale e condividerlo?

Per gestire agilmente il proprio canale, possono essere Invitati fino a 16 amministratori aggiuntivi.

Gli amministratori in questione si occupano di gestire le informazioni e le impostazioni dello stesso canale e di creare, modificare o eliminare tutti i suoi aggiornamenti.

Una volta che il canale è stato creato, bisogna raggiungere la sua pagina informativa cliccando su "Aprire Canali", fare clic sul nome del canale e su "Copia Link".

Sono utili i canali WhatsApp?

I canali su WhatsApp uno strumento di trasmissione con cui gli amministratori possono inviare testi, foto, video, adesivi e sondaggi. Per aiutarte gli utenti dell'applicazione a scegliere i canali da seguire, WhatsApp ha sviluppato una pratica directory con possibilità di ricerche dove trovare hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali, eventi, e tanto altro. Per accedere ai singoli canali, è necessario ricevere un link d'invito via chat, e-mail e online.

Creare e gestire un canale su WhatsApp, significa utilizzare senza ombra di dubbio uno strumento affidabile e che tuteli la privacy dei suoi utenti, per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente in-app.