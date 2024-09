WhatsApp: come capire se ti hanno bloccato?

A differenza del blocco su altri social network - come Facebook, Instagram o X - non esiste un modo sicuro per sapere se qualcuno lo abbia fatto anche su WhatsApp

Quante volte vi è capitato di chiedervi se qualcuno vi avesse bloccato su WhatsApp? A differenza del blocco su altri social network, come Facebook, Instagram o X, purtroppo non esiste un modo sicuro per sapere se qualcuno lo abbia fatto anche sulla popolare piattaforma di messaggistica istantanea.

Poiché WhatsApp non lo segnala in alcun modo alla persona bloccata, è necessario indagare in maniera approfondita per conto proprio.

LEGGI ANCHE - WhatsApp: come fare un backup?

Come riportato sul WhatsApp Help Center, ci sono alcuni indicatori che ti segnalano facilmente il blocco del proprio contatto. Infatti, se qualcuno dovesse aver bloccato il nostro numero, non potremo vedere la conferma della lettura del messaggio (la cosiddetta doppia spunta blu). Tuttavia, le conferme di invio dei messaggi - la caratteristica spunta blu singola - saranno visibili.

Credits: WhatsApp (Official YouTube Channel)

Inoltre, quando un numero viene effettivamente bloccato tramite WhatsApp, non è possibile vedere lo stato e qualsiasi tipo di aggiornamento legato ad esso, così come non è possibile vedere l'immagine profilo dell'utente con cui vorremmo chattare.

LEGGI ANCHE - WhatsApp: come recuperare le chat?

Questo si verifica poichè i messaggi inviati al contatto che ha provveduto a bloccarci, presentano un solo segno di spunta grigio. Inoltre, se non viene mai visualizzato il secondo segno di spunta, se l'ultimo accesso o lo stato online del contatto non sono visualizzabili e se non è possibile effettuare chiamate o aggiungere il contatto ad un gruppo di cui si è amministratori, il rischio di essere stati bloccati è altamente concreto.

Se pensate che qualcuno vi abbia bloccato su WhatsApp, stilate una lista di controllo per verificare se la vostra intuizione è vera.

LEGGI ANCHE - WhatsApp: come vedere i messaggi eliminati?