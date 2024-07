WhatsApp come AirDrop: si potranno scambiare i file anche offline

W hatsapp sta testando una nuova modalità di trasferimento di file offline per i dispositivi iOS, che ricorda molto l'AirDrop già implementato da Apple

WhatsApp sta testando una nuova opzione di trasferimento di file offline per iOS che funzionerebbe letteralmente come l'AirDrop di Apple. Questa funzione, precedentemente in sviluppo esclusivamente per Android, è comparsa proprio ieri nella beta di WhatsApp per iOS. Denominata “Nearby share”, ricorda moltissimo il popolare strumento di condivisione rapida di contenuti implementato da Apple.

AirDrop: di cosa stiamo parlando e come funziona?

AirDrop è una funzione di iOS e macOS che consente ai dispositivi Mac e iOS - fisicamente vicini - di condividere file in modalità wireless con il minimo sforzo.

Questa funzione utilizza il Bluetooth e il Wi-Fi per trasmettere i file attraverso un processo di comunicazione wireless a distanza ravvicinata. I contenuti inviati possono essere file di testo, immagini o di altro tipo, dalle playlist alla propria posizione.

La sua peculiarità risiede nel fatto che non ci siano effettivi limiti di dimensione per i file da inviare.

È possibile condividere tra sistemi operativi diversi (da iOS a macOS, ad esempio) o tra dispositivi che utilizzano lo stesso sistema operativo (da iOS a iOS, ad esempio).

"Nearby Share", l'ultima novità (in fase di sviluppo) di WhatsApp

Come riportato da WABetaInfo, utilizzando “Nearby Share” gli utenti iOS potranno trasferire documenti, foto, video e altre tipologie di file file ai dispositivi vicini - compresi i telefoni Android - senza avere necessariamente una connessione a Internet. Se “Nearby Share” rileva automaticamente i dispositivi vicini su Android, gli utenti iOS dovranno scansionare un QR code per avviare e completare di conseguenza il trasferimento dei file. Si tratta di una funzione ancora in fase "beta" e quindi di sviluppo. Dopo aver effettuato tutti i test e le sperimentazioni per garantirne l'utilità, la versione finale di questa feature per iOS potrebbe funzionare proprio nella stessa modalità di quella per Android.

Il vantaggio principale di questo AirDrop di WhatsApp? La possibilità di condividere rapidamente file di grandi dimensioni, dalle foto ai video. “Nearby Share” era in precedenza il nome utilizzato da Google per la sua versione di AirDrop, ma a gennaio "Nearby Share" di Google ha cambiato nome fondendosi con la feature "Quick Share" di Samsung. Attualmente l'app di proprietà di Meta starebbe anche sperimentando diverse funzionalità per il suo chatbot Meta AI: dalla modifica delle foto con semplici messaggi di testo alla generazione di avatar AI 3D a partire dalle foto caricate.