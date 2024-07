WhatsApp: l’aggiornamento in beta migliora la sicurezza

W hatsApp sta lavorando a una nuova funzione che darà agli utenti un maggiore controllo sulle impostazioni della privacy

La sicurezza è alla base di qualsiasi app che venga utilizzata nel quotidiano dai suoi utenti. WhatsApp, con un aggiornamento in beta, non è da meno e proprio per questo motivo sta cercando di implementare ulteriori misure di privacy e tutela della propria community.

Negli ultimi mesi, la piattaforma di messaggistica istantanea aveva fatto parlare di sé per via delle sue ultime funzioni introdotte, come il divieto di fare screenshot delle foto del profilo, l'introduzione di "passepartout" e la possibilità per gli utenti di controllare chi utilizzi il loro avatar come sticker nei messaggi. In questi ultimi giorni è stata rilasciata una nuova versione per Android, la v. 2.24.15.13 beta, che si propone di implementare un'ulteriore che consenta agli utenti di visualizzare rapidamente le proprie impostazioni di sicurezza.

Come riportato dal sito WA Beta Info, l'azienda statunitense starebbe lavorando ad una nuova funzione di controllo della sicurezza nel suo ultimo aggiornamento beta per Android 2.24.15.13, che attualmente è solo disponbile su Google Play Store. Il suo obiettivo? Semplificare il processo di gestione della sicurezza dello stesso account. Con questo aggiornamento in beta gli user di WhatsApp, infatti, potranno accedere e configurare diverse opzioni di sicurezza critiche a partire da un'unica schermata, impostando una chiave di accesso, dei parametri biometrici e persino un eventuale blocco dello schermo. Non solo, secondo quanto riportato da Tuttoandroid.net, ci sarà anche la possibilità di aggiungere un’e-mail al proprio account, consentendo il recupero dell’account quando non si riesce a ricevere il codice di verifica tramite SMS, e la possibilità di abilitare la verifica in due passaggi (la cosiddetta autenticazione a due fattori).

Non sappiamo ancora quando queste grosse novità verranno implementate, ma con i tempi che corrono garantire la tutela dei propri dati personali rimane senza ombra di dubbio la priorità assoluta per ogni utente alle prese con il proprio smartphone.