Beauty influencer americana si sfoga: “Se sei brutta la gente ti tratta male”

V ia Li racconta il suo percorso di auto-accettazione dall'adolesccenza a oggi, riflettendo su come l'aspetto fisico abbia cambiato le sue interazioni sociali

Via Li è una beauty influencer asiatica che vive a Boston, ha 23 anni e una community molto affiatata che segue ogni suo contenuto di make-up e beauty routine. Con la sua pelle di porcellana, sguardo dolce e capelli sempre impeccabili, Via rappresenta l'ideale di bellezza per molti. Tuttavia, dietro quella che sembra essere una ragazza perfetta, c'è una storia di trasformazione e crescita personale che Via condivide apertamente con i suoi follower. Racconta di un’adolescenza difficile come tante, dove insicurezza e timidezza andavano a braccetto, dove la percezione della bellezza non era quella che ha nell’attualità.

Durante la sua adolescenza, Via Li ha vissuto momenti di insicurezza e timidezza. Nonostante oggi non creda nel concetto di "bruttezza", riconosce che la società impone standard di bellezza ben definiti in cui all’epoca non vi rientrava. Via Li racconta di come venisse considerata "brutta" dai suoi coetanei durante il liceo a causa del suo aspetto e del suo carattere introverso. Sentendosi giudicata per il suo peso e per il suo modo di essere, Via sentiva di non avere altra scelta che concentrarsi sugli studi, trascurando però così il suo aspetto fisico.

La sua trasformazione ha avuto inizio quando è passata dal liceo all'università, iniziando a perdere peso e sperimentando con trucco e moda. Questo cambiamento non solo ha migliorato il suo aspetto, ma ha anche cambiato il modo in cui le persone la trattavano. Via ha notato una maggiore gentilezza e apertura da parte degli altri, rendendosi conto di quanto l'aspetto fisico influenzi le interazioni sociali.

Via ha condiviso la sua storia attraverso una serie di video, culminando in un video di riflessione che ha totalizzato 1,2 milioni di visualizzazioni. In questo video, si interroga sui suoi difetti ora accettati dagli altri e da sé stessa, chiedendosi se sarebbe lo stesso se fosse ancora considerata "brutta".

Il percorso di Via Li non vuole essere un esempio di vita, ma una testimonianza sincera del suo viaggio personale. Lei condivide queste esperienze intime come se stesse parlando con gli amici e vuole mettere in luce quanto l'opinione altrui possa influenzare il comportamento e lo sviluppo di ognuno di noi.

Via Li ci tiene solo a lanciare un messaggio a tutti coloro che stanno affrontando un percorso di crescita personale verso l'auto-accettazione:

"Ricordate di essere gentili con voi stessi"

