Veronica Ferraro: sui social vedono un pancino sospetto ma lei chiarisce: “C’è chi potrebbe viverla male, quindi non chiedete mai”

L 'influencer, che si sta sottoponendo ad una serie di cure per la fecondazione in vitro, continua ad inseguire il suo sogno di diventare madre e nelle storie di Instagram risponde agli utenti che le chiedono se è incinta chiedendo maggiore delicatezza nell'affrontare l'argomento.

Fecondazione in vitro: un argomento del quale si parla ancora troppo poco e che, invece, potrebbe essere una soluzione per tutte quelle coppie che desiderano diventare genitori ma hanno difficoltà a concepire “naturalmente”. Ne è convinta anche l’influencer Veronica Ferraro, una delle creator italiane più attive e apprezzate dalla rete, che da qualche tempo ha deciso di condividere sui suoi canali alcuni step del suo complesso percorso per diventare madre.

Il tutto è iniziato alla fine dell’inverno quando Veronica ha iniziato a parlare del suo complesso percorso per avere un figlio «Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli. Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé» aveva dichiarato l’influencer su Instagram, raccontando come fosse nato il tutto.

Accanto a lei, come sempre da 3 anni a questa parte, il produttore musicale Davide Simonetta con cui a breve Veronica convolerà a nozze. Entrambi hanno sentito che era il momento di diventare genitori, ma dopo alcuni tentativi falliti hanno capito che la questione andava approfondita con esami specifici e, dopo alcuni test, hanno capito di avere entrambi problemi a concepire naturalmente.

Così Veronica ha preso la decisione di ricorrere alla fivet – o fecondazione in vitro – per avere la possibilità di realizzare quel sogno che custodisce nel suo cuore da quando ha incontrato Davide. L’unico rimpianto di Veronica è stato quello di non aver conosciuto prima certe realtà, come la vitrificazione degli ovuli, che le avrebbe permesso di conservare ovuli potenzialmente più fecondi in giovane età, quando la sua capacità riproduttiva era fisiologicamente più elevata.

Così, accompagnata da una dottoressa specializzata in questo settore, Veronica ha iniziato la stimolazione ovarica e tutta una serie di procedure legate alla fivet: l'obiettivo è quello di portare a termine il concepimento dopo il matrimonio, con la speranza che vada tutto per il meglio.

Nel frattempo però la rete non è rimasta a guardare e, coinvolta fin dall’inizio nella vicenda, ha espresso la propria vicinanza a Veronica, iniziando allo stesso tempo a sperare nella lieta novella. E così, proprio qualche giorno fa, è arrivato l’ennesimo commento “Ma sei incinta?” accompagnato da un “vedo un pancino sospetto” a cui Veronica non si è sentita di sottrarsi, alimentando false speranze.

L’influencer ha dunque postato una storia sul suo profilo Instagram dove ha mostrato solo un paio dei numerosi commenti che riceve ogni giorno, per spiegare ai suoi followers che al momento per lei è impossibile rimanere incinta, almeno non in modo naturale, e che la fivet verrà portata a compimento solo dopo il matrimonio. Quindi nessun pancino sospetto all’orizzonte, o almeno non con quella motivazione.

Oltre ad aver smentito una presunta gravidanza («Non sono incinta…magari!») Veronica ha anche voluto chiarire un altro aspetto, spiegando ancora una volta che il suo percorso è complesso e non ancora terminato e che lei sta prendendo tutto in modo molto positivo al momento, forse perché si trova ancora agli inizi, ma altre donne come lei invece potrebbero soffrire davanti a commenti del genere e dunque suggerisce ai followers, nel dubbio, di non chiedere mai.

Purtroppo aver condiviso l’intera vicenda sui social ha esposto Veronica Ferraro e il suo compagno a situazioni di questo tipo, ma la motivazione con la quale l’influencer ha raccontato la sua storia è ovviamente quella di aiutare altre donne: «Spero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia. Io e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità» ha chiarito Veronica.