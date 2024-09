Vanessa Incontrada parla dell’amore tossico che ha vissuto: «È stato tremendo, mi ha devastata»

L 'attrice e conduttrice racconta in un'intervista del suo passato sentimentale e dell'amore tossico che la stava devastando e confessa: «È facile cadere in relazioni sbagliate».

Da sempre siamo abituati a vedere Vanessa Incontrada allegra e gioiosa, con quel suo irresistibile sorriso e l’accento che a volte lascia trapelare le origini spagnole: conduttrice frizzante, attrice dal grande talento, ma anche e soprattutto donna e mamma, Vanessa è una vera forza della natura.

L’Incontrada è l’emblema della donna di successo che, nel corso degli anni, ha saputo costruirsi una solida carriera professionale, frutto di talento e scelte ben ponderate, ma è anche il simbolo per molte donne della body positivity, dell’accettazione di se stesse al di là dei canoni fisici imposti dall’alto.

Ad oggi Vanessa è una donna felice e amata, ma nel suo passato non mancano le ombre di un amore tossico che l’ha fatta stare molto male, come lei stessa ha rivelato durante un’intervista al settimanale F.

L'amore tossico di Vanessa Incontrada

Un amore tossico, come lo ha definito la stessa Incontrada, che l’ha letteralmente bloccata e che non la faceva sentire né tranquilla né al sicuro: «Questo mi ha dato la forza di chiudere. C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona, per me era atroce» ha dichiarato l’attrice che ha anche aggiunto di essere arrivata alla consapevolezza di dover dire basta quando si è accorta che «mi stava e mi stavo facendo del male».

Anche Vanessa Incontrada dunque ha affrontato nella sua vita un amore tossico ed è riuscita ad uscirne, ma nonostante siano passati anni, il ricordo di quanto vissuto ancora è impresso nella sua mente. Proseguendo nell’intervista, infatti, l’attrice confessa che è molto facile «cadere in relazioni sbagliate, nonostante noi donne siamo convinte di poterle salvare», cosa che puntualmente non accade mai perché nessuno può essere aiutato se non lo vuole.

Oggi però quei brutti ricordi appartengono ad un passato che è ormai lontano e Vanessa può dirsi nuovamente felice accanto al suo compagno Rossano Laurini: dopo un periodo di separazione, servito ad entrambi per capire determinati errori che stavano commettendo, la coppia si è ritrovata più unita ed innamorata che mai, tanto che Vanessa ha dichiarato: «La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano. Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli. Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono. Oggi stiamo vivendo un periodo molto felice».

Vanessa Incontrada: via da un amore tossico e dal body shaming, si gode la vita con Rossano e Isal

Come dichiarato nell’intervista, Vanessa Incontrada è letteralmente fuggita da quell’amore tossico che la tormentava e oggi vive la sua vita felice nuovamente con il suo compagno, in quel di Follonica, e soprattutto con l’amore di suo figlio Isal, avuto proprio da Laurini.

Con suo figlio Vanessa ha un rapporto davvero speciale: è infatti riuscita a costruire quel dialogo che avrebbe sempre voluto avere e, nell’intervista, ha dichiarato: «Parliamo molto ed era ciò che ho sempre sperato. Mi dicevo: "Se un giorno avrò un figlio spero che possa condividere con me le sue ansie e le sue paure". E devo dire la verità, ci sono riuscita. Abbiamo un dialogo aperto e siamo estremamente legati. È un ragazzo sensibile e intelligente, capace di comprendere che in questo periodo le mie paure si sono amplificate. Ma gli ho promesso che proverò a essere meno ansiosa...» ha concluso saggiamente mamma Vanessa.

La Incontrada sembra aver definitivamente archiviato anche il periodo in cui era vittima di body shaming per via del suo peso. Dopo lunghi anni in cui l’attrice è stata apertamente attaccata, non solo in rete ma anche da alcuni colleghi, per le sue forme morbide - di cui lei però non si è mai eccessivamente preoccupata e che ha sempre affrontato con il consueto sorriso - oggi Vanessa ha ritrovato un nuovo equilibrio anche nella sua forma fisica.